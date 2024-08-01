Brezilya Merkez Bankası, son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı alarak yüzde 10,50 seviyesinde sabit bıraktı. Bu karar, enflasyon beklentilerindeki kötüleşme ve son piyasa dalgalanmaları nedeniyle alındı.

Faiz oranlarının sabit tutulması

BCB'nin Para Politikası Komitesi (COPOM), gösterge niteliğindeki borç verme faiz oranını (Selic) yüzde 10,50 olarak sabit tutma kararı aldı. Bu karar, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak, faiz oranlarında bir değişiklik yapılmamasını öngörüyordu.

Faiz oranlarının sabit tutulmasının arkasındaki nedenler arasında, kötüleşen enflasyon beklentileri ve son piyasa dalgalanmaları bulunuyor. Merkez Bankası, bu koşullar altında para politikasında "daha fazla teyakkuz" ihtiyacına işaret etti.

Brezilya ekonomik durumu

Brezilya ekonomisi, son dönemlerde enflasyon baskıları ve piyasa dalgalanmalarıyla mücadele ediyor. Bu nedenle, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutma kararı, ekonomik istikrarı koruma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Brezilya Merkez Bankası faiz kararı (2024)

Faiz oranı: Yüzde 10,50 (Değişiklik yok)

Para Politikası Komitesi (COPOM) kararı: Faizi sabit tutma

Gerekçeler: Kötüleşen enflasyon beklentileri ve piyasa dalgalanmaları