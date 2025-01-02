Brezilya’da 22 Aralık 2024 tarihinde bir nehir üzerinde meydana gelen köprü çökmesi faciasında can kaybı artıyor. Ülkenin kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü’nün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Brezilya resmi haber ajansı Agencia Brasil’in aktardığına göre, son olarak bulunan cesetlerin, kazada nehre düşen bir aracın içerisinden çıkartıldığı bildirildi. Yetkililer, kayıp olduğu düşünülen 5 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Köprü çökmesiyle araçlar nehre düşmüştü

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosiklet nehre düştü. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı. Görgü tanıkları, köprünün aniden çöktüğünü ve araçların hızla suya gömüldüğünü aktardı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bölgedeki acil durum ekipleri ve dalgıçlar, kayıpları bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Arama çalışmalarına helikopterler ve su altı tarama cihazlarıyla destek veriliyor. Yetkililer, hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını ancak çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti.