Brezilya'nın Juiz de Fora kentinde yaşanan bir olay, hemzemin geçitlerde güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 28 Temmuz Pazar gecesi, bir otobüs raylarda arızalanarak durdu. Şoför ve altı yolcu, son anda otobüsten inerek olası bir felaketten kurtuldu. Ancak, bir yük treni otobüse hızla çarparak aracı parçaladı.

Yerel itfaiye ekipleri, otobüsün geçmeye çalışırken raylarda arızalandığını bildirdi. Olay sırasında otobüs, elektrik arızası nedeniyle kaldırılamadı. Real Turismo, bu durumun kaza öncesinde otobüsü kurtarmalarının imkansız olduğunu açıkladı. Şans eseri, kaza sırasında kimse yaralanmadı.

Demiryolu şirketi MRS ise tren sürücüsünün tüm güvenlik prosedürlerine uyduğunu vurgulayarak yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti. Olay, benzer durumların ciddiyetini bir kez daha hatırlattı.

CCTV görüntülerinde, hızlı trenin otobüse çarparak onu havaya fırlatması ve bir adamın raylardan kaçışı yer aldı. Ayrıca, Worcestershire'da meydana gelen başka bir olayda, bir adamın hemzemin geçitte kırmızı ışık uyarısını dikkate almayarak trenin önüne atladığı ve büyük bir tehlikeden son anda kurtulduğu anlar da dikkat çekti. Network Rail, bu tür umursamaz davranışların hiçbir mazereti olamayacağını belirterek, olayın trajediyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.