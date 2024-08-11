Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 9 Ağustos'ta meydana gelen Voepass Linhas Aereas uçağı kazasında, enkazdan toplam 62 kişinin cesedi çıkarıldı. İlk başta ölü sayısının 61 olduğu belirtilmiş, ancak Sao Paulo Hükümeti tarafından yapılan son açıklamada, ölü sayısının 62 olarak güncellendiği duyuruldu.

Kurtarma çalışmaları tamamlandı

Sao Paulo Eyaleti Hükümeti'nden yapılan açıklamaya göre, güvenlik ve kurtarma ekipleri, Vinhedo’da gerçekleşen kaza sonrası enkazda çalışmalarını tamamladı. 34 erkek ve 28 kadın olmak üzere toplam 62 ceset, kimlik tespiti ve ailelere teslim edilmek üzere Sao Paulo Adli Tıp Enstitüsü (IML) merkezine gönderildi. Kurtarma çalışmaları, Cumartesi sabahı saat 06:30 itibarıyla sona erdi.

Kimlik tespiti ve otopsi süreci

Sao Paulo Hükümeti, şu ana kadar 30 cesede otopsi yapıldığını ve 2 kurbanın kimliğinin belirlendiğini açıkladı. Açıklamada, “IML birimi, kaza kurbanlarına kesintisiz ve özel bakım sağlamaya devam ediyor. Şu ana kadar 50 ceset Merkez IML'ye gönderildi, geri kalan cesetler de bölgeye doğru yola çıktı. 2 kurbanın kimliği belirlenmiş durumda. Ayrıca, 30 cesede otopsi yapıldı ve röntgenleri çekildi. Merkez IML'de 40'tan fazla doktor, adli diş hekimliği, antropoloji ve radyoloji ekipleri görev yapıyor. Diğer vakalar, doğu ve batı bölgelerindeki IML birimlerine yönlendiriliyor” denildi.

Devlet başkanı yas ilan etti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kazanın ardından 3 gün süreyle ulusal yas ilan ettiğini duyurdu.