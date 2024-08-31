Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci atamayı reddeden sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) erişimini yasakladı. Mahkeme, platformun Brezilya’daki faaliyetlerini durdurma talimatı verirken, Apple ve Google’dan da ek önlemler alınmasını istedi.

Mahkemenin kararına göre, X sosyal medya platformu, Brezilya'da mahkeme kararlarına uymadığı ve para cezalarını ödemediği sürece tamamen erişime kapatılacak. Ayrıca, Brezilya’da bir şirket temsilcisi atanana kadar bu yasak sürecek. Mahkeme, Apple ve Google’a da X uygulamasının çevrimiçi mağazalardan kaldırılmasını ve iOS ile Android sistemlerinde kullanımının engellenmesini talep etti. Açıklamada, X’in Brezilya’daki mahkeme kararlarına uyması için tüm fırsatların sağlandığı, ancak platformun gereken adımları atmadığı belirtildi.

VPN kullanıcılarına para cezası uyarısı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, yasak kararını ihlal eden ve VPN gibi yöntemlerle X’e erişmeye çalışan birey veya kuruluşlara para cezası uygulayacağını da duyurdu. Bu, hükümetin platforma karşı aldığı sert tutumun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

"İfade özgürlüğü tehdit altında"

Elon Musk, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin kararına tepki gösterdi. Musk, sosyal medya platformunun kapatılmasını ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi. Musk, “İfade özgürlüğü demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerle yok ediyor. Brezilya’daki 1 numaralı gerçek kaynağını kapatıyorlar” şeklinde açıklamada bulundu.