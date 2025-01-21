Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir."

Diego Carlos'un kariyeri

31 yaşındaki savunma oyuncusu, futbola Brezilya’da başladı ve Avrupa kariyerine Portekiz ekibi Estoril ile adım attı.

2016-2019 yılları arasında Fransa’da Nantes forması giydi.

2019’da Sevilla’ya 15 milyon euro karşılığında transfer oldu.

2022 yazında Aston Villa, Diego Carlos için Sevilla'ya tam 30 milyon euro bonservis ödedi.

Tecrübeli Stoper İstanbul’a Geliyor

Diego Carlos’un Fenerbahçe'ye transferi Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertli ekibin savunma hattını güçlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor.