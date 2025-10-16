Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, yüksek maaş ve performans düşüklüğü nedeniyle sözleşmeyi uzatmama kararı aldı.

Fenerbahçe’de Talisca defteri kapanıyor

Fenerbahçe’ye geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde katılan Anderson Talisca’nın takımdaki geleceği belli oldu.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti’nin haberine göre, sarı-lacivertli yönetim yüksek maaşı ve beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Bu gelişmeyle birlikte Talisca’nın Fenerbahçe kariyerinin sezon bitimiyle noktalanması bekleniyor.

Gremio ve Flamengo devrede

Habere göre Talisca’ya ülkesinden iki dev kulüp talip oldu. Brezilya ekipleri Gremio ve Flamengo, yıldız futbolcu için temaslara başladı.

Her iki kulübün de oyuncunun menajeriyle görüşme yaptığı ve sezon sonu transferi için nabız yokladığı belirtildi.

Talisca’nın Fenerbahçe kariyerinde yaşadığı en dikkat çekici anlardan biri, kaçırdığı penaltılar olmuştu.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasının erteleme maçında Alanyaspor karşısında kullandığı penaltıyı gole çeviremeyen Brezilyalı futbolcu, ikinci haftada Göztepe deplasmanında da aynı şanssızlığı yaşamıştı.

Taraftarın tepkisini çeken Talisca, 7. haftada Antalyaspor karşısında penaltıdan gol atarak moral bulmuş, ardından tribünlerden adının tezahüratlarla yankılandığı görülmüştü.

Fenerbahçe yönetimi konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı ancak kulüp kaynaklarına göre öncelik, mali dengelerin korunması ve yerli rotasyonunun güçlendirilmesi olacak.

Talisca’nın ayrılığı sonrası yönetimin, daha genç ve dinamik bir 10 numara arayışına gideceği iddia ediliyor.