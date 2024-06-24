İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Telegraph'ın haberine göre, Brighton'ın yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler, Barış Alper Yılmaz'ın farklı bölgelerde oynayabilme yeteneğine hayran kaldı ve transfer edilmesi için yönetimle görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kahramanı

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği performansla dikkat çekti. Süper Lig devi Galatasaray'da büyük işlere imza atan ve takımının şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan milli yıldız, sarı-kırmızılı taraftarların da sevgilisi oldu. Barış, geçtiğimiz sezonda toplam 55 resmi maçta 7 gol ve 12 asistlik performans sergileyerek 19 gole katkı sağladı.

Transfer süreci başladı

Brighton'ın Barış Alper Yılmaz için resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray yönetimi ise genç yıldızın geleceği konusunda titizlikle karar verecek. Barış Alper Yılmaz'ın transferi, Galatasaray taraftarları arasında da büyük merak konusu oldu.