Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, neden babası gibi futbolcu olmadığını ve kariyer tercihlerini açıkladı. 25 yaşındaki Brooklyn, futbol tutkusunu, hayal kırıklıklarını ve ailesinin desteğini InStyle dergisine verdiği röportajda samimi bir şekilde dile getirdi.

"Her zaman futbol dünyasına girmek istedim"

Brooklyn Beckham, “Her zaman futbol dünyasına girmek istedim. Uzun süre oynadım. Hatta o kadar çok sevdim ki" dedi. Futbola olan sevgisini ifade eden Brooklyn, "Büyürken, özellikle de benim gibi bir babanız olunca herkes 'En büyük oğlan futbolcu olacak' der. Ben de buna bayılırdım. Gerçekten çok severdim. Çok da özlüyorum" ifadelerini kullandı.

İşler istediğim gibi olmadı

Ancak futbol kariyerinin istediği gibi gitmediğini belirten Brooklyn, "Futbol oynadım ama istediğim gibi olmadı. Ben de fotoğrafçılığa yöneldim. Birkaç yıl yaptım ve çok eğlendim. Sonra başka ne yaptım? Biraz modellik de yaptım" dedi.

"Ebeveynlerim ne yaptığımı umursamıyordu"

Brooklyn Beckham, ailesinin her seçiminde kendisine destekçi olduğunu söyledi. "Ebeveynlerim ne yaptığımı ya da ne yapmak istediğimi umursamıyorlardı. Ama onlar 'İyi olduğun, alçakgönüllü olduğun, çok çalıştığın sürece her şey yolunda, en önemli şey bu. Ne istersen yapabilirsin ve ne yapmayı seçersen o olur; bir şeyde en iyisi olmaya çalış.' dedi" ifadelerini kullandı.

Nepo bebek olmak

Brooklyn, ünlü ve başarılı isimlerin çocukları olarak "Nepo bebek" (Nepo baby) olarak anılmanın getirdiği sorumluluklardan da bahsetti: "Yani, nasıl doğduğuma engel olamıyorum. Daha iyi ebeveynler isteyemezdim ve ben sadece çok çalışmaya ve kendime bir isim yapmaya odaklanıyorum. Tek söyleyebileceğim bu."

Nicola Peltz ile evli olan Brooklyn Beckham, sosyal medyada oldukça aktif. Çektiği fotoğrafları sık sık paylaşan yıldız, aynı zamanda yemek tarifleri de paylaşıyor.