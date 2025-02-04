Aksiyon sinemasının efsane isimlerinden Bruce Willis'in sağlık durumu, kızı Tallulah Willis tarafından yapılan açıklamalarla gündeme geldi. Afazi ve demans hastalıklarıyla mücadele eden Willis’in durumu her geçen gün kötüleşiyor.

Tallulah Willis, babasının sağlık durumu hakkında duygusal bir açıklama yaptı. Bruce Willis'in artık okuyamadığını ve konuşamadığını belirten Tallulah, "Babam, bildiğiniz Bruce değil. Son evrede olduğunu kabullendik. Her an bitkisel hayata girebilir," diyerek, babasının sağlık durumunun çok kritik bir noktada olduğunu ifade etti.

"Kalbimde bir burukluk hissediyorum"

Bruce Willis'in eşi Emma Heming, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, uzun süredir birlikte olduğu kocasının hastalığının etkilerini derinlemesine hissettiğini belirtti. 17 yıllık evliliklerinin yıl dönümleriyle ilgili karmaşık duygularını dile getiren Heming, "Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime 'Neden o? Neden biz?' diye sorarak öfke ve kederi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Afazi ve demans teşhisi

Bruce Willis, önce afazi (konuşma bozukluğu) teşhisi aldı. Bu hastalık, beynin bazı bölgelerindeki işlev bozuklukları nedeniyle konuşma, anlamada ve okuma-yazma gibi becerileri etkiliyor. Ardından, oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan Willis'e, frontotemporal demans teşhisi de kondu.

Tallulah Willis'e otizm teşhisi

Bruce Willis’in kızı Tallulah Willis ise, geçtiğimiz aylarda kendisine otizm teşhisi konulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Willis, "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi," diyerek, bu gelişmenin kendisi için ne kadar büyük bir değişim yarattığını belirtti. Tallulah, daha önce anoreksiya nervoza ve depresyonla da mücadele etmişti.