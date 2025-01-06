Brüksel'de başbakanlık ofisine girmeye çalışan bıçaklı bir şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan bulunmazken, Başbakan Alexander de Croo'nun güvende olduğu belirtildi.

Saldırgan başbakanlık ofisine girmeye çalıştı

Brüksel'de bugün saat 10.00 civarında bıçaklı bir kişi, başbakanlık ofisine girmeye çalıştı. Polis, şahsı hızla gözaltına aldı ve olaya müdahale etti.

Başbakan güvende, olayda yaralanan yok

Belçika hükümeti, Başbakan Alexander de Croo'nun olay sırasında binada bulunmadığını ve güvende olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Başbakan'dan teşekkür mesajı

Başbakan de Croo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olaya müdahale eden askeri polis memurlarına teşekkür etti ve durumun polisle birlikte yakından takip edildiğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Şahsa ilişkin detaylı bilgi ise verilmedi.