BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türk Mutfağı Haftası" tanıtım etkinlikleri kapsamında zengin Ege bölgesi lezzetlerinin sunulduğu davete ev sahipliği yaptı.

Büyükelçi Kaymakcı'nın konutunda "Türk Mutfağı Haftası" tanıtım etkinlikleri kapsamında verdiği davete, çok sayıda yabancı konuk katıldı.

Etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada Kaymakcı, her mayıs ayının son haftasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle Türk Mutfağı Haftası olarak kutlandığını belirterek Türk mutfağının zenginliğinin yanı sıra sürdürülebilir ve sağlıklı niteliğinden söz etti.

Kaymakcı, 3 Michelin yıldızlı şef Osman Sezener'e ve İzmir Ticaret Borsasına katkıları için teşekkür etti. Etkinliğin sponsoru İzmir Ticaret Borsası Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, tarımdan ihracata Türkiye'nin önemli kentlerinden İzmir'in köklü ve sürekli gelişen mutfağıyla bir gastronomi merkezi de olduğunu vurguladı.

Şef Osman Sezener de sağlıklı ve doğal lezzetleriyle ünlü Ege mutfağını bir sunumla tanıttı.

Ardından davetliler, bu zengin mutfağın seçkilerini tattı.



