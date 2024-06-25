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Rektör Annemie Schaus, geçen hafta eylemin amacını aştığını ifade ederek, binanın bir an önce boşaltılmasını istemişti.

ULB yönetimi, öğrencilerin talebi üzerine 28 Mayıs'ta, Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uyana kadar İsrail ile tüm akademik ilişkileri askıya aldığını duyurmuştu.

Eylem, polisin, 2 saatte tüm çadırları ve pankartları sökerek öğrencileri dışarı çıkarmasıyla son buldu.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, 7 Mayıs'tan bu yana öğrencilerin ULB kampüsünde sürdürdüğü yerleşme eylemi saat 06.30'da polis müdahalesiyle karşılaştı.

BRÜKSEL (AA) - Belçika polisi Brüksel Özgür Üniversitesinde (ULB) 1,5 aydır Filistin'e destek için yerleşme eylemi yapan öğrencileri kampüsten çıkardı.

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