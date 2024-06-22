BtcTurk mobil uygulaması üzerinden 22 Haziran'da gerçekleşen bir siber saldırı sonucunda kontrol dışı çekimler yaşandığı bildirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıdan etkilenen 10 kripto paranın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı olduğu belirtildi. Ancak saldırının büyüklüğü veya etkilenen bakiye miktarıyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.

BtcTurk, kullanıcı varlıklarının güvenliğini sağlamak için tedbirler aldıklarını ve finansal güçlerinin bu kayıpları karşılayabilecek düzeyde olduğunu vurguladı. Şirket, konuyla ilgili detaylı araştırmaların devam ettiğini ve resmi makamlarla işbirliği içinde olduklarını açıkladı. Kriptopara yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuş olup, çalışmalar tamamlandıktan sonra normal işleyişin yeniden sağlanacağı ifade edildi.