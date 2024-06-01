İSTANBUL (AA) - BtcTurk'ün 3 yıl boyunca sponsoru olduğu Vadi Açıkhava'da konser sezonu Melike Şahin konseriyle açıldı.

Bitcoin alım-satım platformu olarak kurulan ancak yaptığı yatırımlarla finansal ihtiyaçlara self servis hizmet veren teknoloji şirketine dönüşen BtcTurk, Vadi Açıkhava sahnesinin 3 yıl boyunca ana sponsorluğunu üstlendi.



Yerli ve yabancı sanatçıların sahne alacağı BtcTurk Vadi'de sezon, biletleri günler öncesinden tükenen Melike Şahin konseriyle başladı.

Biletleri günler öncesinde tükenen konsere müzikseverler akın etti. BtcTurk Vadi'yi dolduran binlerce hayranı sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Melike Şahin konserde Diva Yorgun, Tutuşmuş Beraber, Nasır, Bedelini Ödedim gibi en hit şarkılarını seslendirdi.

Konserde, Şahin'in yeni şarkısı "Durma Yürüsene"nin klibi de ilk kez BtcTurk Vadi Açıkhava'da izleyicilere gösterildi. Şahin, sahneden inerek hayranlarının yanına oturup klibi hayranlarıyla birlikte izledi.

Unutulmaz anların yaşandığı konser 2,5 saat sürdü. Melike Şahin sahneden alkışlarla ayrıldı.

Atlantis Yapım, SM Production, Turuncu Partners ve Vadistanbul işbirliğiyle BtcTurk Vadi'de etkinlik takvimi boyunca yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı sahne alacak.

BtcTurk üyeleri tüm konser biletlerinde yüzde 10'luk indirimden faydalanabilecek.



BtcTurk Hisse ve BtcTurk Kripto'nun sosyal medya hesaplarını takip edenler de yapılacak yarışmalarla konserler için hediye bilet kazanabilecek.