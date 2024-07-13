Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerinin ihracat yolculuklarına rehberlik etmeyi sürdürüyor. Oda’nın Ticaret Bakanlığı destekleriyle ‘işlenmiş’ ve ‘dondurulmuş’ gıda sektöründe faaliyete geçirdiği UR-GE projeleri kapsamındaki firmalar, 250 milyonluk dev bir pazara giriş kapısı niteliğinde olan kardeş ülke Azerbaycan’da yeni ticaret köprüleri oluşturdu.AZERBAYCAN (İGFA) - BTSO, üyelerinin uluslararası rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi. BTSO’nun gıda sektöründeki üyelerini küresel pazarlarda daha etkin ve güçlü bir konuma taşımak amacıyla Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği UR-GE projeleri kapsamındaki firmaların yeni durağı Azerbaycan oldu. ‘İşlenmiş’ ve ‘dondurulmuş’ olmak üzere, iki ayrı UR-GE projesinde yer alan firmaların temsilcilerinden oluşan 46 kişilik heyet, yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında ilk olarak Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret etti. BTSO üyeleri, ardından Azerbaycan’da küçük ve orta ölçekli firmaları geliştirme ajansı olarak faaliyet gösteren KOBİA’da Başkan Yardımcısı Natig Hasanov ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Azerbaycan’da yatırım ve ticaret olanaklarına ilişkin detaylı bilgiler alan Bursalı gıda sektör temsilcilerinin bir sonraki durağı ise Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) oldu. Burada ATİB Başkanı Mürsel Rüstemov ve yönetim kurulu üyeleriyle istişarede bulunan BTSO üyeleri, daha sonra 100’ü aşkın firmanın katılımıyla B2B görüşmeleri gerçekleştirdi.

“250 MİLYONLUK PAZARDA ÖNEMLİ FIRSATLAR VAR”

BTSO Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Türkiye ile Azerbaycan'ın tarihi, kültürü, dili ve inancı ortak, iki kardeş ülke olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in, ‘Tek millet iki devlet’ diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin istikametini belirlediğine işaret eden Sayılgan, bu güçlü gönül bağını ticaretle taçlandırmak istediklerini söyledi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ticaretin 2023 yılında 7,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirten Burhan Sayılgan, 15 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hedefine gıda sektör temsilcileri olarak katkı sunmak istediklerini ifade etti. Burhan Sayılgan, “Azerbaycan, tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarımızın yanında, Rusya ve Türki Cumhuriyetlere gümrüksüz ticaretle yaklaşık 250 milyonluk bir nüfusa erişim imkanı sunuyor. Buradaki ziyaretlerimiz ve B2B görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Bu pazarda çok önemli fırsatlar var. Ticaretimizin boyutunu çok daha yüksek rakamlara taşıyabileceğimize inanıyoruz. Destekleri için Ticaret Bakanlığımıza ve BTSO Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum.” dedi.

“YENİ KAPILARI AÇILACAK”

Bursa Doğbes AŞ Firma Yetkilisi Özkan Dangaç, Türkiye’nin ekonomi politikalarında ihracatın öneminin her geçen yıl daha da arttığına işaret ederek, gıda sektör temsilcileri olarak pazarı geliştirmek için büyük çaba sarfettiklerini söyledi. UR-GE çalışmalarının ihracat hedefleyen firmalar için büyük bir fırsat olduğunu belirten Özkan Dangaç, “Biz UR-GE çalışmalarına başladığımızda hiç ihracatımız yoktu. Ancak Ticaret Bakanlığımızın ve BTSO’nun destekleriyle her yıl ihracatını artıran bir firma haline geldik. Son durağımız olan Azerbaycan da bizlere Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin kapısını açacak nitelikte.” diye konuştu.

“PAZARIMIZI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ”

Asbal Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhun Yalçın, yaklaşık 43 yıldır faaliyet gösteren bir firma olduklarını belirterek, “Bursa’da tüm yerel zincirlerde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda 11 ülkede ihracatımız var. Bakanlığımızın ve BTSO’nun sunduğu hizmetlerle Bakü’deyiz. Buradaki görüşmelerimiz son derece verimli geçti. En kısa zamanda buradaki hedeflerimizi de gerçekleştireceğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kocamanlar Balıkçılık Balık Dünyası Satış ve Pazarlama Direktörü Zafer Özgün, kardeş ülke Azerbaycan’da en büyük market zincirlerine 3 yıldan bu yana ürün satışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Gıda UR-GE kapsamında faaliyetlerini artırmak ve daha geniş bir alana yayılmak istediklerini belirten Özgün, yaptıkları görüşmelerden de memnun olduklarını dile getirdi.

“TÜRK FİRMALARINI BURADA GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ” Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Mürsel Rüstemov, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini hedeflediklerini söyledi. BTSO üyelerinin Azerbaycan pazarına gösterdiği ilginin önemine değinen Rüstemov, “Ocak ayında kimya sektör temsilcilerini ağırladık. Bugün de gıda sektör temsilcileri buradaki firmalarla çok önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Firmalarımızın ticaret masasındaki buluşmaları, ortak ideallerimiz doğrultusunda atılan en önemli adımlardan biridir. Bu görüşmelerin devamı geldiği takdirde ticaretin ne kadar hızlı geliştiğini hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Türkiye’den daha fazla firmayı burada görmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

BÖLGE FİRMALARINDAN YOĞUN İLGİ Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen B2B etkinliğine bölge firmaları yoğun ilgi gösterdi. İkili iş görüşmelerini Türkiye'nin Ticaret Başmüşaviri Ahmet Erdal ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yakından takip etti. Öte yandan BTSO Gıda UR-GE projesi üyeleri, Azerbaycan’da büyük zincir marketleri de ziyaret etti.