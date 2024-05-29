BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’dan Bursa İş Dünyasına Dev Yatırım MüjdesiBURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin ileri teknolojili yatırım hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen TEKNOSAB’da iki yeni lojistik merkez kurmayı planladıklarını açıkladı. ‘Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ modeliyle tüm BTSO üyelerinin yatırım yapabileceği ‘Lojistik Merkezler’ için yaklaşık 170 milyon dolarlık bir yatırım öngörüsünde bulunduklarını ifade eden Başkan Burkay, yenilenebilir enerji alanında ise hücre üretimi ile Bursa’nın teknolojik dönüşümü için dev bir adım daha atmayı hedeflediklerini söyledi.

BTSO’nun Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Burkay, kent ekonomisi için tarihi nitelikte olan projeler açıkladı. 2016 yılından itibaren başlattıkları çalışmaların ete kemiğe büründüğünü belirten İbrahim Burkay, Türkiye’nin ileri teknoloji atılımı doğrultusunda hayata geçen TEKNOSAB’da Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. TEKNOSAB Lojistik Park Projesi’nin, bölgede iki farklı lokasyonda planlandığını dile getiren Başkan Burkay, “TEKNOSAB Lojistik Park, Bursa’ya 30, Bandırma Limanı’na 75, Gemlik Limanı’na ise 50 kilometre gibi bir mesafede bulunuyor. TEKNOSAB sınırları içinde 173 bin 600 ve 89 bin metrekarelik iki farklı alanda hayata geçireceğimiz Lojistik Park projemizde, TIR ve treyler park alanları, gümrük alanı, antrepo ve sosyal tesisler, idari ofisleri, dinlenme ve konaklama alanları da bulunacak. Güvenlikten plaka okumaya kadar pek çok teknik altyapı ile birlikte, 300’ün üzerinde yükleme rampası, kolon arası aks mesafeleri ve kiriş altı yükseklik değerleri ile lojistik sektörünün uluslararası standartlarıyla tespit edilmiş ölçeklerle hayata geçiyor.” diye konuştu.

“TÜM BTSO ÜYELERİ YATIRIMA ORTAK OLABİLECEK” BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’deki 360’a yakın Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırıma başlama süresinin yaklaşık 12 yıl olduğunu ancak gerçekleştirdikleri iş modeliyle TEKNOSAB gibi dev bir projenin kamulaştırma ve altyapı yatırımları da dahil olmak üzere 4 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirmeyi başardıklarını söyledi. Bölgede ihtiyaç duyulan merkezlerin kurulması amacıyla belirlenen alanlarda, ilk etapta gümrük, antrepo, depolama ve lojistikle ilgili hizmetlerin sağlanması için gerçekleştirdikleri Lojistik Park projesinin de yeni bir iş modeliyle kurgulandığını dile getiren İbrahim Burkay, şöyle devam etti: “Bu kapsamda TEKNOSAB Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kuruyoruz. Bu fon, aynı zamanda TEKNOSAB Lojistik Park AŞ paylarına yatırım yapacak. TEKNOSAB Lojistik Park A.Ş, lojistik merkezinin inşaatı ve işletmesinden sorumlu olacak. Yatırım Fonu’nda 5 ana pay grubumuz olacak. Öncelikli olarak TEKNOSAB yatırımcıları ve BTSO organ üyesi iş insanlarımız, imtiyazlı paylara ve yatırım olanağına sahip olacak. Diğer paylar ise imtiyaz içermeyecek ve Türk iş dünyasına, emeklilik fonları, nitelikli yerli ve yabancı yatırımcılara ihraç edilecek. TEKNOSAB Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile toplamda 262 bin 600 metrekarelik alanı barındıran yaklaşık 170 milyon dolar seviyesinde bir yatırım gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Projenin 30 ayda tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu projeye Bursa ekonomisinin ürettiği değerin, 55 bin üyemizin faydalanacağı bir iş modeliyle startını vermiş oluyoruz.”

“BURSA’YA YAPACAĞIMIZ EN BÜYÜK HİZMET” BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa’nın girişimci potansiyeli en yüksek iller arasında bulunduğunu belirterek, Bursa’da yatırımcı ayağını da güçlendirmeleri gerektiğini söyledi. İbrahim Burkay, “BTSO olarak, bu coğrafyada oyun planı olan birkaç ender kurumdan bir tanesiyiz. Bursa’da değişim ve dönüşüm olacaksa bunu biz başaracağız. Elimizde projelerimiz var. Bu konularda ciddi mesailer harcıyor, ciddi araştırmalar yapıyoruz. Alanında dünyanın en iyisi olan danışmanlarla çalışıyoruz. BTSO üyelerinin tamamına önemli yatırım fırsatları sunacağız. Üyelerimizin pasif gelire sahip olmalarını sağlayan bir yapıyı ortaya çıkaracağız. Tüm üyelerimize çağrımız bu oyunun bir parçası olmaları. Bursa’ya ve üyelerimize yapacağımız en büyük hizmet bu.” diye konuştu.

“GÜNEŞ ENERJİSİ İÇİN 5 GW’LIK HÜCRE YATIRIMI HEDEFLİYORUZ” BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, yeşil dönüşümün küresel ekonomide önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti. Konvansiyonel sektörlerde büyüme oranlarının sınırlı düzeyde kaldığını buna karşın yenilenebilir enerji alanındaki büyüme oranlarının yüzde 6 binlere kadar ulaştığına dikkat çeken Başkan Burkay, Türkiye’nin ve Bursa’nın bu sektördeki rolünü güçlendirmek amacıyla yaklaşık 2 yıl önce BB Solar şirketini kurduklarını söyledi. Bursa’da hücre ve modül yatırımı için 12 farklı iş modeli üzerinde çalıştıklarını açıklayan İbrahim Burkay, bu konuda sunulacak teşviklerle ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptıkları çalışmaların sürdüğünü söyledi. İlk etapta 2 GigaWatts (GW) olmak üzere toplamda 5 GW’lık bir yatırım planladıklarını vurgulayan Burkay, “Bu konuda uluslararası alandaki firmalarla da görüşmelerimiz sürüyor. Bu alanda dünyada da söz sahibi firmalarla işbirliği yapmamız projemize güç katacak.” dedi.

ANA SANAYİDE BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN YOLUNU AÇACAK Hücre ve modül üretimi ile başlatmayı planladıkları yenilenebilir enerji yatırımlarını da BTSO’nun tüm üyelerine açacaklarını dile getiren İbrahim Burkay, şunları kaydetti: “Herkes gücü nispetinde bu projeye dâhil olacak. Bu alanda çok ciddi bir derinlik var. Başta enerji olmak üzere, bu tarz bir ana sanayi Bursa’ya yerleştiğinde, bu tesise hizmet verecek yüzlerce tedarikçi şirket ortaya çıkacak. Aynı TOGG’da olduğu gibi. TOGG, Bursa’da kuruldu. Bugün, TOGG’a parça ve servis hizmeti veren birçok şirketimiz var. Yenilenebilir enerji sektöründe ana sanayinin burada güçlenmesi, Bursa’nın önümüzdeki 50 yılda da oyunda yer almasını sağlayacak. Teşvik belgesini çıkardığımızda BB Solar projesine de TEKNOSAB Lojistik Park projesinde olduğu gibi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeli ile tüm üyelerimiz yatırım yapabilecekler.”