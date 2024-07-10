Türkiye genelinde ormanlardan yangın haberleri gelmeye devam ederken, Bursa Teknik Üniversitesi yangınlara yönelik “termal radar” geliştirdi. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen radar, orman yangınlarının erken tespitini sağlayarak zaman kaybetmeden müdahale edilerek büyümesini önlemede kullanılabilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi, orman yangınlarının erken tespitini sağlayacak “DeepWatcher Termal Radarı” geliştirdi. DeepWatcher Termal Radarı, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Özkan’ın yürütücüsü olduğu proje ile üniversite-sanayi işbirliği kapsamında geliştirildi. Bu yeni teknolojinin seri üretimi Canvoate Group tarafından yapıldı. Yapay zekâ, derin öğrenme ve gelişmiş görüntü analizi kullanarak orman yangınlarının erken tespitini sağlayan sistem, ilk müdahale süresini kısaltarak yangınların büyümesini önleyebilecek. Yerli ve milli imkânlar ile geliştirilen “DeepWatcher Termal Radarı” ormanları gözetleme görevini üstlenecek. Geliştirilen sistem, hem kızılötesi ışınlar (infrared) hem de gündüz kamerası ile orman yangınlarının çıkış anında tespit edilmesini sağlayacak. Radar sistemi, yangın tespiti gerçekleştirdiği anda alarm üreterek, yangının konum bilgisini söndürme ekiplerine iletilebilme özelliğine de sahip. Böylelikle ekipler doğru konuma zaman kaybetmeden yönlendirilebilecek.

YANGINLARA ERKEN VE ETKİLİ MÜDAHALE İMKÂNI

Orman yangınları sonucunda birçok canlı ve yeşil alanın zarar gördüğünü hatırlatan Prof. Dr. Haydar Özkan, “Geliştirdiğimiz termal radar, orman yangınlarını kontrol altına almayı kolaylaştıracak. Bu sayede habitatın göreceği zarar ile birlikte can ve mal kayıpları da en aza indirgenebilecektir. BTÜ’nün Canvoate Group ile iş birliği neticesinde iki yıla yakın bir sürede geliştirdiğimiz DeepWatcher Bispectral Termal Radarı sayesinde, orman yangınlarına daha erken ve etkili müdahale edilebilecek. İlk müdahale zamanının kısalmasının doğal sonucu olarak yangınla mücadelenin etkinliği artacak ve yangının kontrol altına alınma süresi de kısalacak. DeepWatcher Bispectral Termal Radarının yaygın kullanımı ile birlikte artık ormanlarımız daha güvende olacak” ifadelerini kullandı.