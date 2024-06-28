Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, canlı yayında dış politika gündemini değerlendirirken Güney Kıbrıs Yönetimine de önemli mesajlar verdi.

Bazı organizasyonların Güney Kıbrıs Yönetimine ve Yunanistan’a hiçbir yarar sağlamayacağını ifade eden Fidan, bu ve benzeri işlerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunduklarına da dikkat çekti.

Dünyanın bölgesel veya küresel savaş senaryosunu ciddiye alması gerektiğinin altını çizen Fidan, Gazze'deki "katliam ve soykırımın" insanlığı ikiye böldüğünü vurguladı. Fidan’ın şu sözleri de dikkate değer: "Hatta büyük bir kısmının artık vicdanının belli bir noktada odaklandığı, aynı noktaya, aynı frekansa geldiği bir konu ve bunun karşısında duran bir yapı var, bir grup var. Onlar bile artık durmakta zorlanıyorlar. Bu yapının bir de Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili bir sorunsalı var." diye konuştu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla savaşın yayılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarına dikkati çeken Fidan, İsrail'in soykırımı sürdürdüğü sürece bu riskin devam edeceğini vurguladı. Fidan, özellikle Lübnan'ın gündeme gelmesinin yayılma riskinin habercisi olduğunu kaydederek, Husilerin devreye girmesiyle Kızıldeniz'de de bir yayılmanın söz konusu olduğunu anımsattı. Fidan, GKRY'nin Gazze'ye yönelik operasyonların parçası olmasına ilişkin cümleleri de kaydadeğer: 7 Ekim'den sonra, İsrail'in başlattığı ilk operasyonlardan sonra biz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin özellikle Gazze'ye yönelik operasyonlarda belli ülkelerin kullandığı bir üs olmasını raporlarla görüyoruz. Orada Gazze'ye yönelik istihbari uçuşların, askeri uçuşların sürekli yapıldığını. Bunu gündeme getirince biz, birdenbire burayı lojistik üs ilan ettiler, Gazze'ye yönelik. Aslında biz o zaman da dedik yani bu lojistik üs operasyonu, oranın aslında bir askeri üs olma özelliğini gizleyen bir faaliyet haline açıkçası dönüşmüş oldu. Buranın ve Yunan adalarının Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olmasının ne Kıbrıs Rum Kesimi'ne ne Yunanistan'a faydası olur. Bizim tavsiyemiz, Yunanlılara da söyledik, buralardan, bu işlerden uzak durması çünkü Orta Doğu'daki devam eden savaşlara bu şekilde siz müdahil olduğunuz zaman, taraf olduğunuz zaman bu ateş gelir, sizi de bulur. Zaten biz de aynı coğrafyadayız, gelir bizi de bulur."

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Bir güzel haber İngiltere’den geldi. Kıbrıslı Türkler için büyük avantaj sağlayacağı kesin uçak düzenlemesi için çok önemli bir adım atıldı.

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili IainDuncan Smith, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğrudan uçuşların düzenlenmesi çağrısını yineledi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Duncan Smith, açıklamasında, Kıbrıs'taki mevcut durumun, Chingford ve Woodford Green bölgelerindeki seçmenleri olan birçok Kıbrıslı Türk için ciddi zorluklar yarattığına işaret etti. Öte yandan İngiltere’de 4 Temmuz'daki genel seçimler öncesi İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata da açıklamalarda ve çağrılarda bulunarak, “IainDuncan Smith, Kıbrıslı Türk toplumunun sesini duyuran ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı bir milletvekilidir. Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar için yaptığı kampanyayı yürekten destekliyorum. Duncan Smith’in bu konudaki kararlılığı, Kıbrıslı Türklerin uluslararası arenada hak ettikleri konuma ulaşmaları için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar izolasyon çemberine yaşayan Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve sosyal hayatlarını olumsuz etkileyen mevcut durum için tünelin ucunda bir ışık görülmesi umut vericidir.