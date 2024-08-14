### Muğla'da Çocuklara Yönelik Yaşam Atölyesi Büyük İlgi Gördü

**Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde Eğitici Etkinlikler**

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Yaşam Atölyesi, çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Sekiz farklı atölyede gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların paylaşma ve öğrenme süreçlerini zenginleştirdi.

Geniş bir içerik yelpazesi ile öğrenme deneyimi

Yaşam Atölyesi'nde çocuklar, sanat tarihi, akıl oyunları, görsel sanatlar, kolaj, İngilizce, hızlı okuma, felsefe ve tasarım gibi çeşitli alanlarda bilgi edindi. Alanında uzman eğitmenler tarafından yönlendirilen çocuklar, bu atölyelerde düşünme ve sorgulama yeteneklerini geliştirdi. Özellikle Sanat Tarihi Atölyesi'nde düzenlenen antik kent gezileri, öğrencilerin öğrendiklerini yerinde pekiştirmelerine olanak tanıdı.

157 öğrenci katıldı, sosyal beceriler geliştirildi

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen yaşam atölyesine 157 öğrenci katıldı. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken sosyal becerilerini de artırdı. 6 hafta süren program sonunda katılımcılara sertifikalar verildi. Tasarım Atölyesi eğitmeni Tevfik Fikret Coşkun, “Atölyeye katılan öğrenciler, farklı alanlarda edindikleri deneyimlerle zenginleştirici bir süreç yaşadılar. Bu tür etkinliklerin gençlerin gelişimine büyük katkı sağladığını düşünüyoruz” dedi.

Çocuklar, atölyede hem eğlendi hem öğrendi

Bu atölye, çocukların eğitimine yeni bir soluk getirdi. Eğlenceli ve öğretici etkinlikler, öğrencilerin öğrenme süreçlerini zenginleştirirken, sosyal becerilerini geliştirdi.