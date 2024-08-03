İşte bu ay için öne çıkan hisseler ve sektörler

1. Pegasus Havayolları (PGSUS)

Pegasus Havayolları, %60’ın üzerinde getiri potansiyeli ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçları piyasa beklentilerini aşarak 4.84 milyar TL net kar ve 8.20 milyar TL FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) açıkladı. Döviz ve endeks karşısında yüksek performans gösteren Pegasus, hisselerinin bir kısmının %15 prim ile yabancılara satılmasının ardından fiyatında yükseliş trendine girdi​.

2. Şok Marketler (SOKM)

Güçlü ikinci çeyrek finansal sonuçları ile dikkat çeken Şok Marketler, yıl sonu hedef fiyatı 32 TL olarak belirlenmiş ve "AL" tavsiyesi ile yatırımcıların radarında. Gıda ve perakende sektöründe güçlü performans sergilemesi beklenen şirket, makroekonomik dalgalanmalara karşı dirençli yapısı ile öne çıkıyor​.

3. Koç Holding (KCHOL)

Koç Holding, 2023’te 19.86 milyar TL net kar açıklayarak piyasa beklentilerini %23 oranında aştı. Holding’in güçlü iştirakleri, özellikle TUPRS ve YKBNK, net kar rakamlarının artmasında önemli rol oynadı. 2024’te temettü gelirinin 15 milyar TL’yi aşması bekleniyor, bu da Koç Holding’i cazip bir yatırım aracı yapıyor​.

4. Enerjisa Enerji (ENJSA)

Enerjisa, %69,03 getiri potansiyeli ile dikkat çeken bir diğer hisse. Enerji sektöründeki stabil ve güçlü yapısı, yatırımcıların bu hisseye olan ilgisini artırıyor. Özellikle enerji talebinin artması ve şirketin yenilenebilir enerji yatırımları, uzun vadede getiri potansiyelini olumlu etkiliyor​.

5. Yapı Kredi Bankası (YKBNK)

Bankacılık sektörünün önde gelen hisselerinden biri olan Yapı Kredi, %54,26 getiri potansiyeli ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yabancı yatırımcıların likiditesi yüksek bankacılık hisselerine olan ilgisinin artması, bu hisselerin performansını destekliyor​.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalar

Temettü verimliliği

Yüksek temettü verimi sunan hisseler, yatırımcılar için cazip olabilir. Doğuş Otomotiv, Tofaş Oto ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) gibi şirketler, yüksek temettü dağıtım oranları ile öne çıkıyor​.

Makroekonomik göstergeler

Enflasyonun yükselmesi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu artırması beklentileri, bankacılık ve sigortacılık sektörlerini olumlu etkileyebilir. Ayrıca, ticari kredi faizlerinin yüksek olduğu dönemlerde net borçluluğu düşük şirketler yatırımcılar için daha güvenli olabilir​.