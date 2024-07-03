Stres, sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileriyle biliniyor. Ancak son araştırmalar, stresin bağışıklık sistemini zayıflatarak kanser riskini artırabileceğini gösteriyor. Kanser uzmanı Dr. Leigh Erin Connealy, uzun yıllardır gözlemlediği kanser hastalarında ortak bir noktanın stres olduğunu belirtiyor.

Stres hormonları kansere davetiye çıkarıyor!

Dr. Connealy'ye göre, stresli yaşam olayları, vücudun hipotalamus-hipofiz-adrenal (HPA) eksenini etkileyerek kortizol üretimini artırıyor. Yüksek kortizol seviyeleri ise kanserin büyümesine ve yayılmasına katkıda bulunuyor.

Kronik stres bağışıklık sistemini çökertiyor!

Uzun süreli stres, vücudun savaş ya da kaç tepkisini sürekli tetikte tutarak bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu da zararlı hücrelerle, özellikle de kanser hücreleriyle savaşma yeteneğimizi azaltıyor. Ayrıca, stresin yol açtığı kronik iltihaplanma, hücrelere zarar vererek kanser riskini artırıyor.

Stresle mücadele kanser tedavisinde önemli bir adım!

Dr. Connealy, kanser tedavisinde stresin yönetilmesinin ve azaltılmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Stres hormonlarının aşırı salgılanmasının kanser gelişimini tetikleyebileceğini belirten Connealy, hastalarına güneş ışığından faydalanmalarını, sağlıklı beslenmelerini, yeterli uyku almalarını, toksinlerden uzak durmalarını ve düzenli yürüyüş yapmalarını öneriyor.

Stresin kansere etkisi tartışma konusu!

Stresin kanser riskini ne kadar artırdığı ve doğrudan kansere neden olup olmadığı konusunda bilim dünyasında farklı görüşler bulunuyor. Brighton Üniversitesi'nden Prof. Melanie Flint, stresin DNA'ya zarar vererek hücre dönüşümüne yol açabileceğini ve kanser başlangıcını, ilerlemesini ve tedaviye yanıtı etkileyebileceğini düşünüyor. Ancak Kanser Araştırmaları, stresin doğrudan kanser riskini artırmadığını, ancak sağlıklı yaşam tarzını sürdürmeyi zorlaştırarak dolaylı olarak kansere katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Stresle başa çıkmak için ne yapmalı?

Stresin kanser üzerindeki etkileri hala araştırılıyor olsa da, stresle başa çıkmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, genel sağlığımız ve kanser riskini azaltmak için önemli adımlar. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, yeterli uyumak, stresi azaltıcı aktivitelere katılmak ve destek almak, stresle başa çıkmada etkili yöntemler arasında yer alıyor.