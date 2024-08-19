Akdeniz kıyılarında doğal olarak yetişen bu endemik bitkiler, sahilleri süslemeye başladı. Ancak, kum zambaklarının korunması büyük bir önem taşıyor, çünkü bunları koparmanın cezası bu yıl 387 bin 141 TL’ye yükseldi.

Kum zambaklarının çiçek açma zamanı

Mersin'in Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunuyor ve bu kıyılarda hem caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanları bulunuyor hem de endemik tür kum zambakları doğal olarak yetişiyor. Ağustos ayında ilk çiçeklerini açan kum zambakları, eylül ayında sahillerin birçok noktasını güzelleştiriyor. Özellikle Kazanlı sahili ve Alata Enstitüsü sahilinde, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı alanlarda bu zambaklar dikkat çekiyor.

Koruma ve ceza önlemleri

Kum zambaklarını koparmanın cezası, geçen yıl 244 bin 315 TL iken bu yıl 387 bin 141 TL’ye çıkarıldı. Bu yüksek ceza, zambakların korunmasına yönelik sıkı önlemleri teşvik ediyor. Sahil boyunca, kum zambaklarına zarar verilmemesi için çeşitli uyarı levhaları yerleştiriliyor. Gönüllüler, bu uyarıların etkinliğini artırmak için sürekli olarak bilgilendirme çalışmaları yapıyorlar.

Gönüllü çalışmalar ve çevre bilinci

Gönüllüler, Kazanlı sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvalarını koruyarak ve suni ışıklardan dolayı yönünü kaybeden yavrulara yardım ederek çevre bilincini artırıyorlar. Akdeniz 3. Göz Eğitim ve Gençlik Derneği'nden Yusuf Temiz, “Sahil temizliği, sunumlar ve ağaç dikimleri gibi çevre bilinci aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Kaplumbağaların yuvalarını koruyor, ters yöne giden yavrulara yardımcı oluyoruz” dedi. Ayrıca, kum zambaklarının korunması için halkı bilinçlendirme amacıyla çeşitli uyarılar ve broşürler dağıtılıyor.

Çöp sorunu ve çevresel etkiler

Sahildeki derelere çöp atılmaması gerektiğini belirten Temiz, “Çöplerin akıntılarla sahile gelmesini önlemek için derelere çöp atılmaması gerekiyor. Çöplerin bir kısmı deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarına ulaşabiliyor ve bu durum çevresel dengenin bozulmasına neden olabiliyor” şeklinde konuştu.