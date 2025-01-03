Bandırma Belediyesi zabıta ekipleri, pazar alanlarında satışı yapılan saç spreyli kestanenin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek vatandaşları uyardı. Ekipler, pazar alanındaki denetimleri artırarak bu tür ürünlerin satışını engellemeye yönelik önlemler aldı.

Seyyar satıcıya müdahale edildi

Bandırma'daki pazarın giriş kısmında, seyyar satıcı tarafından satılan saç spreyli kestane tezgahı zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Bu durum, vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye neden olurken, sağlığı hiçe sayan uygulamalara karşı daha sıkı önlemler alınması çağrısı yapıldı.

Belediye yetkililerinden açıklama

Bandırma Belediyesi yetkilileri, halk sağlığına zarar verebilecek bu tür satışların kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirterek, olayın takipçisi olacaklarını ve benzer durumların önüne geçmek için daha fazla önlem alacaklarını vurguladı.