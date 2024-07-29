Serdar Çelenk, İzmir’in gülen yüzlerinden biriydi…

“Biriydi” diyorum, ne yazık ki üç gün öne kaybettik sevgili Serdar Çelenk’i…

Sevgili Serdar Çelenk, 1955 yılının Eylül ayında İzmir’de dünyaya gelmiş… Aslında dünyaya değil, İzmir’e gelmiş…

İzmir’e geldikten sonra da ilk, orta, lise öğrenimini İzmir’de yaptıktan sonra, yüksek öğrenimine İstanbul İktisat Fakültesi’nde başlamış, ama yüksek öğrenimini de İzmir’de Ege Üniversitesi’nde tamamlamış…

Rehberlik kariyerine 1974 yılında başlayan Serdar Çelenk; Ege Gastronomi Turizm Derneği ile Fokus Kültür Sanat Eğitim Derneği’nde kurucu başkan olarak önemli projelere imza attı; Ege Turizm Derneği, SKAL Kulübü, İzmir Sağlık Turizmi Derneği, Turizm Yazarları Derneği’nde üyeliklerinin yanı sıra bazılarında da başkanlık görevlerinde bulundu.

“Her Şey Dahil, Türkiye Hariç” isimli kitabının yanı sıra, birçok yayın organında turizm ile ilgili yazıları yayınlandı…

Başarılı rehberlik yaşamını, 2019 yılında “Yılın Rehberi” seçilerek taçlandırdı.

Böylesine dolu, dopdolu, donanımlı, beyefendi bir ADAMDI, SERDAR ÇELENK…

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Ölüm haberinin ardından sosyal medyada hakkında çok sayıda, çok güzel mesajlar paylaşıldı. O mesajları burada aktarmak istemiyorum; zaten bu mümkün olmadığı gibi zamanım da yerim de yok…

Ama şunu içtenlikle belirtmek isterim ki Serdar Çelenk hakkında söylenenlerin hepsini hak eden; “Güzel Adam” deyişinin tam karşılığı olan GÜZEL BİR ADAMDI!

Şuna inanıyorum ki Serdar Çelenk, öteki dünyada da bu dünyadaki kadar sevilecektir.

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BU DÜNYADA OLDUĞU GİBİ, ÖTEKİ DÜNYADA DA SEVENLERİN ÇOK OLSUN…

BİR YILDIZ DAHA KAYDI…

Yukarıda satırları kaleme alırken, 10 yıldan bu yana bitkisel hayatta olan Türk Tiyatrosu’nun beyefendi sanatçılarından Kenan Işık’ın hayatını kaybettiği haberi düştü, önümüze…

Dile kolay 10 yıl boyunca bitkisel hayatta olmak…

Sevdikleri, sevenleri, hayranları için oldukça uzun bir süre…

Tedavi süreci ne kadar uzun olursa olsun; insanlar ömürlerini bile sevdiklerine adarlar…

Kenan Işık için 10 yılını adayanlar, şimdi büyük bir acıyla baş başalar…

Kenan Işık’ın sevenlerine sabırlar diliyorum…

Sevgili Kenan Işık, sen bir yıldızdın – yıldızsın…

SENİN DE YOLDAŞIN YILDIZLAR OLSUN…