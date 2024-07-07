Afyonkarahisar Şuhut Fasulye Pazarı'nda bu yıl fasulye fiyatları 70-90 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar üreticilerin yüzünü güldürüyor çünkü geçmiş yıllara göre oldukça iyi seviyelerde olduğu belirtiliyor. Üreticiler, bu yıl fasulye piyasasının adeta altın çağını yaşadığını ifade ediyor. Fiyatların önce endişelendirdiğini ancak sonrasında yükseldiğini ve üreticilerin memnuniyetle karşıladığını dile getiriyorlar.

Üreticiler, piyasanın bu şekilde devam etmesi halinde daha da mutlu olacaklarını belirtiyorlar. Yüksek fiyatların devam etmesi durumunda, üretimden elde edilen gelirlerin artacağı ve bu durumun üreticiler için olumlu bir gelişme olduğu vurgulanıyor.

Durum çok iyi

Fasulye üreticisi Recep Yetgin, fasulyenin rekolte ve fiyat açısından çok iyi durumdav olduğunu kaydederek, “Şu anda fasulyenin fiyatı 65 ile 70 lira arasında seyrediyor. Fiyatlarımız çok çok iyi; buradan gönderiyoruz İstanbul'a, Ankara'ya İzmir'e fasulyelerimizi gönderiyoruz” dedi.

Hal esnafı Ahmet Müslihan ise, "Ben İstanbul'dan geliyorum, burası Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi. Burada her sene fasulye alımı yapıyoruz. Bu sene fasulye altın çağını yaşıyor. Bu sene fasulyeyi 70 liradan alıyoruz" dedi.