SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesince (OMÜ) hazırlanan "This Youth Can Do a Good Job" (Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir) projesinin eğitimleri sona erdi.



Avrupa Birliği ve İŞKUR eş finansmanıyla yürütülen, OMÜ ile Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu projeye katılan 60 kursiyer, teorik ve pratik eğitimlerini tamamladı.

Bütçesi 333 bin 53 avro olan proje kapsamında kursiyerler bilgisayar destekli tasarım ve üretim, endüstriyel otomasyon ve bakım, yenilenebilir enerji başlıklarında eğitim gördü.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve proje koordinatörü Cenk Gezegin, rektörlükte düzenlediği basın tolantısında, proje ile üniversite-sanayi iş birliğiyle bölgenin sanayi kapasitesinde ilerleme kaydedilmesi ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Projede Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'ta yaşayan 15-29 yaş aralığındaki 60 kursiyere 400 saatlik mesleki eğitim verildiğini belirten Gezegin, Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu kapsamında hazırlanan "Bu Gençlik İyi İş Çıkarabilir Projesi"nde kursiyerlerin teorik ve pratik derslerin yanı sıra konferans, seminer, teknik gezi ve kariyer fuarlarına katıldıklarını anlattı.

Eğitim sonrası staj ve işbaşı eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin 14'ünün sanayi kuruluşlarında işe başladığını, diğerlerinin de iş teklifi aldığını dile getiren Gezegin, "Ayrıca TR83 bölgesindeki 228 firma ile yapılan anket çalışmasıyla sanayi kuruluşlarının yüksek teknoloji kullanımındaki ihtiyaçları ve engelleri tespit edildi. Firmaların yüzde 94,7'si yüksek teknolojiye erişimde zorluk yaşadığını belirterek, finansal kısıtlamalar, fiziksel alan eksikliği, insan kaynakları sorunları ve piyasa kaygılarını ana nedenler olarak gösterdi. Anket sonuçları, bölgedeki sanayi kapasitesini artırmaya yönelik strateji geliştirilmesine katkı sağlamaktadır." dedi.