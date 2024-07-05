Bu hafta sonu astrolojik olarak hareketli günler yaşanacak gibi görünüyor! Yıldızların yönlendirdiği enerjiler, her burcun yaşamında farklı konuları öne çıkaracak ve pek çok kişi için yeni fırsatlar sunacak. Burçları bu hafta neler bekliyor? Astrolog Ömer Taş sizler için yorumladı.BURSA (İGFA) - Astrolog Ömer taş burçları duygusal anlamda hareketli günlerin beklediğini kaydederek burç yorumlarını şu şekilde ifade etti;

Koç Burcu: Sevgili Koçlar bu hafta kariyeriniz için çalışmalarınız önceliğinizde olacak, bağlı olduğunuz yöneticiler ile bir araya gelebilirsiniz. Yaptığınız iş ile ilgili fikir ayrılıkları meydana gelebilir ve kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almaya çalıştıkça karşınıza bazı engeller çıkabilir. Bu engeller hayatın her alanında var sakin olmaya çalışın ve pozitif olun ve akışına bırakın.

Boğa Burcu: Sevgili Boğalar bu hafta fikirlerinizi ifade ederken sinirlerinize hâkim olmakta zorluk çekebilirsiniz. İnsanlara herhangi bir konuda fikirlerinizi anlatırken zorlanabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade edebildiği Özden emin olmanız gerekli Kişisel bakımınız, sağlığınızla ilgili konular önceliğinizde olacaktır. Bir cekap yaptirmanizda yararvar.

İkizler Burcu: Sevgili İkizler bu hafta duygusal açıdan kendi dünyanıza dönmek ve içsel huzurunuzu bulmaya çakılabilirsiniz. İçsel olarak sizi huzursuz eden insanlar ile karşılaşabilirsiniz. Bir insanın size karşı düşmanlık beslemesi veya düşmanlık etmesine karşılık dikkatli olmalısınız.

Ani önyargı sizi sert yükselmeye zorlayabilir bu sebepten ki etrafiniza yanlış algılanabilir ister istemez sorunlar çıkarabilirsiniz sadece sakin olmak size kazandıracaktır...

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeçler bu hafta arkadaşlarınızla aranızda anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Kendi düşüncelerinizde ısrarlı tavrınız arkadaşlarınızla aranızda beklenmedik sorunlara neden olabilir. Havanın etkisiyle herkeste gerginlik oluşmakta ama siz sabırlı olarak ve empati yaparak çözebilir hatta bu durumu kariyerinize alakalı fırsata çevirebilirsiniz.

Aslan Burcu: Sevgili Aslanlar bu hafta otorite figürleri ile uzlaşı sağlamak sizin için zor olabilir. Artan sorumluluklarınız neticesinde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Uzun vadeli planlar oluşturmak ve gizliliği korumak sizi bugün koruyacaktır.

Hayatınızda iliskiler açısından öncesi ve sonrası konusu ve karmaşa gündemde olabilir biraz mantıksal düşünce ileçözüme ulaşacaksınız.

Başak Burcu: Sevgili Başaklar bu hafta arkadaşlarınızla aranızda geçen sorunları çözümlemek adına harekete geçebilirsiniz. Eğitimler, seyahatler konusunda uzun süreli planlar oluşturacaksınız.

İkili ilişkiler açısından farklı bir bakış açısı yakalayabilir bu bakış açısını hayatınıza empoze edebilirsiniz burcunuzun özelliği mantık ve kariyer, siz bu işi basaracaksiniz.

Terazi Burcu: Sevgili Teraziler bu hafta finansal açıdan ani kayıplar yaşayabilirsiniz. Değerli eşyalarınızı nereye koyduğunuzu unutabilir ve kısa süreli kayıp arama çalışmaları yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili teşhis konulması gereken rahatsızlıklar konusunda haber alabilirsiniz. Herşeyin başı sağlık o yüzden dikkatli olmanızda yarar var.

Akrep Burcu: Sevgili Akrepler bu hafta eşiniz ve ortaklarınızdan beklenmedik davranışlar görebilirsiniz. Fikir ve inançlar üzerine sohbet ederken yanlış anlaşıldığınızı fark edebilirsiniz. Hukuki konular ile ilgili sizi zorlayacak haberler gelebilir ancak çözüm arayışı için dikkatli olmalısınız.

Enpati yaparak ikili ilişkilerde yanlış anlamanın önüne geçebilirsiniz.

Yay Burcu: Sevgili Yaylar bu hafta sağlığınız, beslenmeniz ile ilgili konulara önem vereceksiniz. Günlük rutinlerinizde yapacağınız ani değişimler tansiyonunuzla ilgili rahatsızlıklara neden olabilir.

Biraz yürüyüş ve spor iyi gelecektir. Beden sağlığı kadar ruh sağlığında önemlidir takmamaya çalışın.

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlaklar bu hafta aşk hayatınızla ilgili, konulara odaklanabilirsiniz çocuklarınız ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Alacağınız haberler karşısında şaşkınlığınızı koruyamayabilirsiniz. Size gösterilen ani tepkileri yönetebilmek adına harekete geçebilir, çalışma hayatınızdaki insanlardan destek alabilirsiniz

Unutmayın sakın ve sabırlı olmanız size kazandıracaktır.

Kova Burcu: Sevgili Kovalar bu hafta ailenizden çarpıcı haberler alabilirsiniz. Finansal açıdan size kayıplar yaşamamanız adına bugünlerde dikkat etmeniz gerekir. paranızı pilanlı harcamanızı tafsiye ediyorum

Alınganlık yapmak size birşey kazandirmaz

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta kardeşleriniz, komşularınız ile aranızda şaşırtıcı diyaloglar gelişebilir. Kendinizi ifade etmek isterken çok yanlış anlaşıldığınızı ve tartışmalara neden olduğunuzu fark edebilirsiniz. Ani yolculuklar yaşayabilirsiniz. Yola çıkarken dikkatli olmalısınız.