Borsa İstanbul’da 22-26 Eylül haftasında 7 şirket yatırımcılarına temettü ödeyecek. Altınkılıç Gıda, Ayen Enerji, Escar, Mackolik, Desa Deri, Adel Kalemcilik ve Ziraat GYO, hak sahiplerine ödemelerini gerçekleştirecek.
Temettü Takvimi
|Şirket
|Brüt Temettü (TL)
|Net Temettü (TL)
|Hak Kullanım Tarihi
|Ödeme Tarihi
|Altınkılıç Gıda (ALKLC)
|0,0326064
|0,0277152 (2. taksit: 0,0069288)
|22 Eylül
|24 Eylül
|Ayen Enerji (AYEN)
|1,4957010
|1,2713454 (6. taksit: 0,2118909)
|22 Eylül
|24 Eylül
|Escar Filo Kiralama (ESCAR)
|0,36
|0,306 (son taksit: 0,1020)
|22 Eylül
|24 Eylül
|Mackolik (MACKO)
|1,1
|0,935 (2. taksit: 0,4675)
|24 Eylül
|26 Eylül
|Desa Deri (DESA)
|0,2400960
|0,2040814 (ilk taksit: 0,0612244)
|25 Eylül
|29 Eylül
|Adel Kalemcilik (ADEL)
|0,5773
|0,4907050
|26 Eylül
|30 Eylül
|Ziraat GYO (ZRGYO)
|–
|0,0610621
|26 Eylül
|30 Eylül
