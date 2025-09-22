BIST 100, dünya borsalarında zirveye çıktı
Borsa İstanbul’da 22-26 Eylül haftasında 7 şirket yatırımcılarına temettü ödeyecek. Altınkılıç Gıda, Ayen Enerji, Escar, Mackolik, Desa Deri, Adel Kalemcilik ve Ziraat GYO, hak sahiplerine ödemelerini gerçekleştirecek.

Temettü Takvimi

Şirket Brüt Temettü (TL) Net Temettü (TL) Hak Kullanım Tarihi Ödeme Tarihi
Altınkılıç Gıda (ALKLC) 0,0326064 0,0277152 (2. taksit: 0,0069288) 22 Eylül 24 Eylül
Ayen Enerji (AYEN) 1,4957010 1,2713454 (6. taksit: 0,2118909) 22 Eylül 24 Eylül
Escar Filo Kiralama (ESCAR) 0,36 0,306 (son taksit: 0,1020) 22 Eylül 24 Eylül
Mackolik (MACKO) 1,1 0,935 (2. taksit: 0,4675) 24 Eylül 26 Eylül
Desa Deri (DESA) 0,2400960 0,2040814 (ilk taksit: 0,0612244) 25 Eylül 29 Eylül
Adel Kalemcilik (ADEL) 0,5773 0,4907050 26 Eylül 30 Eylül
Ziraat GYO (ZRGYO) 0,0610621 26 Eylül 30 Eylül

Kaynak: HABER MERKEZİ