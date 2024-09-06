Bu haftanın dikkat çeken yapımları arasında Türk sinemasının unutulmaz klasiklerinden "Eşkıya" ve "Her Şey Çok Güzel Olacak" da yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

İşte bu hafta vizyona girecek filmler!

Eşkıya

Yavuz Turgul'un yönettiği ve başrollerinde Şener Şen ile Uğur Yücel'in rol aldığı 1996 yapımı "Eşkıya", hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın öyküsünü anlatıyor. Vizyona girdiği dönemde 2 milyon 600 bin izleyiciye ulaşarak bir rekor kırmıştı.

Her Şey Çok Güzel Olacak

Cem Yılmaz'ın ilk sinema filmi olan "Her Şey Çok Güzel Olacak", Ömer Vargı'nın yönetmenliğinde, Cem Yılmaz, Mazhar Alanson ve Ceyda Düvenci'nin başrollerini paylaştığı komedi ve dram karışımı bir yapım. Film, uzun yıllar sonra tekrar bir araya gelen iki kardeşin yaşadıklarını konu alıyor.

Gecenin Nakaratı

Romantik komedi türündeki "Gecenin Nakaratı", Jale Atabey'in yönetmenliğinde Buğra Gülsoy, Duygu Mercan ve Aslı Bekiroğlu'nun başrollerde olduğu bir yapım. Film, bir sokak müzisyeni olan Bora'nın, boşanmak isteyen bir kadının hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Her Renkte Aşk

Alp Can Yolyapan'ın yönettiği romantik komedi "Her Renkte Aşk", boyacılık yapan üç kız kardeşin hayatını konu alıyor. Selçuk Kılıç, Cahit Kayaoğlu ve Özlem Gezgin'in yer aldığı film, renkli bir hikaye sunuyor.

8X8

Gerilim ve dram türündeki "8X8", tatil için kiraladıkları deniz kenarındaki evde başlarına gelen olayları anlatıyor. Kıvanç Sezer'in yönettiği filmde başrolleri Ece Yüksel, Alican Yücesoy ve Halil Babür paylaşıyor.

İllegal Aşk

Romantik komedi türündeki "İllegal Aşk", aşık olduğu kadını elde etmek için kendini yasa dışı olayların içinde bulan bir adamın hikayesini işliyor. Burak Sarımola, Eylül İlbey ve Burak Alka'nın başrolünde olduğu film, Buğra Kekik tarafından yönetildi.

Iska

Belgesel türündeki "Iska", Beşiktaş'ın eski kalecisi Fevzi Tuncay'ın Galatasaray karşısında kaçırdığı top sonrası değişen hayatını anlatıyor. Mert Erez'in yönettiği belgeselde birçok futbolcu ve spor yorumcusunun görüşlerine yer veriliyor.

Hellboy: The Crooked Man

Türkçe dublaj seçeneğiyle vizyona girecek "Hellboy: The Crooked Man", korku ve aksiyon unsurlarını bir araya getiriyor. Jack Kesy, Jefferson White ve Leah McNamara'nın rol aldığı film, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık ortak yapımı.

Cambaz

Osgood Perkins'in yönettiği "Cambaz", bir seri katili yakalamaya çalışan FBI ajanının hikayesini anlatıyor. Maika Monroe, Nicolas Cage ve Blair Underwood gibi isimlerin yer aldığı film, gerilim ve korku unsurları barındırıyor.

Beterböcek Beterböcek

Tim Burton'un yönettiği "Beterböcek Beterböcek", trajik bir olay sonrası Deetz ailesinin eve dönüşünü ve Lydia'nın kızını bulma çabasını konu alıyor. Jenna Ortega, Michael Keaton ve Winona Ryder'ın rol aldığı bu korku, komedi ve fantastik film, ABD yapımı.

Ucube: Son Efsun

Korku türündeki "Ucube: Son Efsun", büyücülerin yaşadığı efsunlu bir köyde geçen paranormal olayları izleyiciye sunuyor. Raziye Sultan'ın yönettiği yerli yapımda Özge Soyal, Zehra Fatma Kızıl ve Deniz Erinç başrolde.

İkizler Takımı

Animasyon ve macera türündeki "İkizler Takımı", fantastik yaratıklar ve tehlikeli canavarlarla dolu bir dünyada kaybolan ikiz kardeşini arayan Zak'ın maceralarını konu alıyor. Philippe Duchene ve Cuvelier Jean-Baptiste'in yönettiği Fransa ve Kanada ortak yapımı film, küçük yaş grubuna hitap ediyor.

Bogey ve Prenses: Gizemli Macera

Rusya yapımı animasyon filmi "Bogey ve Prenses: Gizemli Macera", babasının krallığından kaçan Prenses Barbara'nın ormanda yaşadığı tatlı maceraları anlatıyor. Yönetmenliğini Maksim Volkov'un üstlendiği film, çocuklar için ideal bir seçenek sunuyor.

Bu hafta sinema salonlarında bol çeşitlilik ve renkli içeriklerle dolu filmler izleyicileri bekliyor.