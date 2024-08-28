Büyük acı: Oğlunu kaybetti

81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer, 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer'i kanser nedeniyle kaybetti. Bu kayıp, sanat dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Cenaze törenine damga vuran olay

Atilla Tamer’in cenazesi, Ataköy Ömer Doruk Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedildi. Ancak cenazede, Tamer ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların davranışı dikkat çekti.

Sosyal medyada tepki

Cihat Tamer’in yorgun ve üzgün haliyle bir bankta otururken, yanına gelip selfie yapmak isteyenlerin saygısızlığı cenazeye katılan diğer kişiler tarafından kayda alındı. Bu görüntüler, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırarak büyük tepki topladı.

Oğlunun hayatını kurtarmak için çaba harcamıştı

Cihat Tamer, oğlunun sağlık durumu kötüleştiğinde sosyal medya üzerinden kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Acı haberi de yine sosyal medya aracılığıyla duyurdu: "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik."