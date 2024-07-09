Medya dünyasının tanıdık ismi Rasim Ozan Kütahyalı, 13 yıllık evliliğinin ardından eski eşi Nagehan Alçı tarafından yöneltilen ağır iddialarla gündemde. Alçı, psikolojik ve fiziksel şiddet ile tehdit ve taciz suçlamalarında bulunarak uzun süredir devam eden bir hukuki mücadele içinde olduğunu açıkladı.



2023 yılında boşanan çiftin arasındaki anlaşmazlıklar, şiddet iddialarıyla doruğa çıktı. Nagehan Alçı, Kütahyalı'nın evlilik sürecinde kendisine hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü.

Dava dilekçesinde, Kütahyalı'nın sosyal medya üzerinden eski eşiyle ilgili hakaret dolu paylaşımlar yaptığı ve tehditler savurduğu belirtiliyor.



Kütahyalı'nın, eski eşin kendi emeğiyle kazandığı paralara el koyduğu ve yüksek limitli kredi kartları çıkartarak bu kartları kendisinin ve üçüncü kişilere verdiği öne sürülürken Alçı'nın, evlilik sürecinde mali açıdan zor duruma düştüğü ve psikolojik manipülasyona maruz kaldığı ifade ediliyor.

"Yeter diyelim! YETER!"

Gazeteci ve sunucu olarak bilinen Nagehan Alçı ise yaşadığı korkunç evlilik yılları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Yaptığı paylaşımlarda ise benzer durumda olan kadınlara destek olmayı unutmadı.