Din dolandırıcılığı, sosyal medyada yeni bir tartışma konusu haline geldi. Son olarak, Kuran ayetlerinin yazılı olduğu kağıtların suya konularak suyun 'okunmuş' hale getirilmesi iddiaları, kullanıcılar arasında büyük bir dikkat çekti.

Sosyal medyada viral olan bir video, tartışmalara neden oldu. Videoda, Kuran'dan alınan ayetlerin yazılı olduğu bardak boyutundaki kağıtların suyun içine konularak suyun 'okunmuş' hale getirildiği iddia ediliyor. Kullanıcılar, bu kağıtları su dolu bir bardağa koyarak, suyun içindeki ayetlerin okunmuş olmasını ve bu sayede suyun şifa kaynağı haline gelmesini umuyor.

Sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında büyük bir tartışma yarattı. Bazıları, bu yöntemin safsata olduğunu ve dini metinlerin böyle bir şekilde kullanılmasının doğru olmadığını belirtirken, bazıları ise bu uygulamanın manevi bir etki yaratabileceğine inanıyor.