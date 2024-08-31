Elazığ’da bir kedi, fareyle oynayarak hem kendisini hem de izleyenleri eğlendirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kentin merkezinde yaşayan bu sevimli kedi, yakaladığı fareyle dakikalarca oyun oynadı. Patilerinin arasında nazikçe tuttuğu fareyle zarar vermeden eğlenceli hareketler sergileyen kedi, adeta poz verdi. Bir vatandaşın anı ölümsüzleştirdiği bu keyifli anlar, izleyenleri hem güldürdü hem de “kedinin fareyle oynadığı gibi” ifadesini akıllara getirdi.

Bu tatlı anlar, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından beğenildi. Kedinin bu naif ve sevimli hali, hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.