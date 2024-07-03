Beşyol Mahallesi çıkan orman yangınına, Bornova Belediyesi, tüm imkanlarını seferber ederek yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına destek oldu. Yangından etkilenen vatandaşlar, Bornova Belediyesi’ne ait öğrenci yurtlarına yerleştirilirken, yaralı hayvanlar Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Çalışmaları yerinde takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Soğutma çalışmaları bitene dek nöbette olacağız" dedi.

Yol trafiğe kapatıldı

Beşyol Mahallesi'nde saat 13.37'de başlayan yangına, ilk etapta 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale edildi. Yangın nedeniyle İzmir-Manisa Karayolu üzerindeki Sabuncubeli Tüneli her iki yönde trafiğe kapatıldı ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bu durum, bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Belediye'den tam seferberlik

Bornova Belediyesi, yangının söndürülmesi ve kurtarma çalışmaları için Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine destek verdi. Ekipler, yerleşim alanlarına sıçrayan yangında büyük bir çaba gösterdi.

"Ambulanslarımız yangın bölgesinde"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Eşki, "Tek düşüncemiz can ve mal kaybı yaşanmadan yangının bir an önce söndürülmesi. Tüm ekiplerimiz alanda. Evleri yangından etkilenen yurttaşlarımızı yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Ambulanslarımız yangın bölgesinde" dedi.

"Soğutma çalışmaları bitene dek nöbetteyiz"

Veteriner İşleri Müdürlüğü, yangın sırasında yaralanan keçi, koyun gibi çiftlik hayvanları ile kümes hayvanlarını tedavi altına aldı. Başkan Eşki, "Yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını düşünüyoruz ama soğutma çalışmaları bitene dek nöbette olacağız" diye konuştu.