Berdan Mardini, önceki akşam Kıbrıs’taki Concorde Tower Otel’de verdiği konserde renkli açıklamalarda bulundu. Mardini, Kıbrıs’a aynı uçakta geldiği şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı komik diyaloğu ve Sefo ile olan ilişkisini samimi bir dille paylaştı.

Epilasyon esprisi

Mardini, Kıbrıs'a seyahat ederken Mert Demir ile arasında geçen esprili diyaloğu aktardı. Konser öncesi yaptıkları sohbeti anlatan Mardini, "Ona ‘Kulağıma küpe takayım mı?’ diye sordum. ‘Tak abi’ dedi. Ben de onun göğüs kıllarını ve benim epilasyonlu kollarımı göstererek, ‘Seni de götüreyim böyle epilasyon yapalım’ dedim, kahkahalar attık" şeklinde konuştu. Bu anekdot, Mardini ve Demir’in samimi dostluklarını ve aralarındaki esprili ilişkiyi gözler önüne serdi.

"Hamurun Bozuk"

Konserde, Mardini’nin yeni şarkısı "Hamurun Bozuk" büyük ilgi gördü. Şarkının anlamını açıklayan Mardini, “Bize kazık atan, yanlış yapan hamuru bozuklara yolluyorum bu şarkımı” dedi. Şarkının sözleriyle, karşılaştığı haksızlıklara karşı verdiği mesajı vurguladı.

Sefo ile yaşanan kavgalara dair sorulara da yanıt veren Mardini, "Kavga yok ya. O etek giyince ben de ‘Şalvar giyse daha rahat ederdi’ dedim. Sefo’yu gerçekten çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki sanatçı arasındaki ilişkilerin dostane bir şekilde devam ettiğini ortaya koydu.