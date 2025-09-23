Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser organizasyonlarına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturmada, konser harcamalarında 154 milyon TL kamu zararı oluştuğu iddia edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında 13 kişiyi gözaltına aldı.
Raporlar belirleyici oldu
Başsavcılık açıklamasında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK ve Sayıştay raporlarının yanı sıra bilirkişi incelemelerinde usulsüzlüklere rastlandığı bildirildi. İhale süreçlerinde uygunsuzluk yapıldığı ve görev suistimalleri işlendiği öne sürüldü.
Eski bürokratlar ve şirket sahipleri gözaltında
Gözaltına alınan 13 kişi arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski kültür dairesi yöneticileri ile konser organizasyonu yapan şirketlerin sahip ve ortakları bulunuyor.
İsimlerden bazıları şöyle açıklandı:
-
Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B.
-
Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdürü Vekili H.E.
-
Eski Daire Başkan Vekili H.Z.
-
Organizasyon şirketi sahip ve ortakları: O.E., S.E., K.A., S.Ç., A.A., E.D., L.E.
Operasyon 23 Eylül’de başladı
Mali Şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonun 23 Eylül’de eş zamanlı başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alındığı, adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.