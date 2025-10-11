Türkiye genelinde ekim ayıyla birlikte soğuk hava etkili olmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok il gri bir havaya uyandı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Zonguldak, Bartın, İnebolu, Düzce ve Bolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı yaptı.

5 il için kritik uyarı

Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

Zonguldak, Bartın, İnebolu ve Düzce’de şiddetli yağış bekleniyor.

Akşam saatlerinde yağışın daha da kuvvetleneceğini belirtti.

6 saat içinde 75 kilogramın üzerinde yağış olabileceğini ifade etti.

Bartın, Amasra ve Bozkurt gibi dere yataklarından uzak durulması uyarısında bulundu.

Bolu’da kar yağışı mümkün

Şen, Bolu dağlarında ve Abant çevresinde kar yağışının görülebileceğini söyledi. Ayrıca İstanbul’un Anadolu yakasında öğleden sonra yağışın kuvvetli olacağı, özellikle kuzey bölgelerinde dikkatli olunması gerektiğini aktardı.