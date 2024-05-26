Bu keşif, sadece hayvanlar dünyası için değil, aynı zamanda insan hafızası ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisi için de önemli bir adım olabilir.

Epizodik bellek nedir?

Epizodik bellek, geçmişte yaşanan olayların detaylarını hatırlama yeteneğidir. İnsanlar için oldukça önemli olan bu bellek türü, şimdiye kadar sadece bazı hayvanlarda gözlemlenmişti. Ancak yeni yapılan bir araştırma, bayağı alakargaların da epizodik belleğe sahip olduğunu ortaya koydu.

Alakargaların zihinsel zaman yolculuğu nasıl test edildi?

Araştırmacılar, alakargalara önce hangi kupanın altında yemek saklandığını gösterdi ve kuşlar bunu kolaylıkla hatırladı. Daha sonra kupaların yerleri değiştirildi ve işaretler eklendi. Alakargalar, işaretleri tanıyarak doğru kupayı bulmayı başardı. Bu da onların sadece mekanı değil, aynı zamanda zamanı da hatırlayabildiklerini gösterdi.

İnsan hafızası ve alzheimer araştırmalarına katkı

Bu keşif, insan hafızasının nasıl çalıştığına dair yeni bilgiler sunabilir ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Alakargalar üzerinde yapılan araştırmalar, gelecekte insan hafızasını güçlendirmek ve hastalıkları tedavi etmek için yeni ilaçların geliştirilmesine öncülük edebilir.