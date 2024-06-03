Hem yaz hem de bahar aylarında sakin ve keyifli tatili, tatlı havası ve huzur veren yerleşimi ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Foça’da tatmanız gereken yemekleri bu haberimizde derledik.

Zengin mutfağında zeytinyağının ne kadar değerli ve lezzetli bir ürün olduğunu anlayacağınız Foça yemeklerinde; otlar, deniz ürünleri, mezeler yer alıyor.

Hafif Tatlıların Şahı Dondurmayı Bir de Foça’da Dene!

Sakızlı Girit dondurması, Foça’nın özellikle sıcak yaz akşamlarında çok tercih edildiğini biliyor muydunuz? Hafif tatlı deyince akla ilk gelen seçeneklerden biri olan dondurmanın en lezzetlisini Foça’da yiyebilirsiniz.

Ege Otları ve Lezzetli Mezeler

İzmir denilince kuşkusuz akla ilk düşen seçeneklerden olan Ege otlarıdır. Tatilinizi Foça’da geçirmeye karar verirseniz bu sofrayı mutlaka deneyimlemeniz gerektiğini unutmayın. Lezzetli olduğu kadar şifalı olduğu da bilinen bu otlar arasında rezene, ebegümeci, hardal otu, şevketi bostan, radika, kuşkonmaz, turp otu ve daha pek çok ürün bulunuyor. Bu mezelerin en iyileri de Foça’daki restoranlarda karşınıza çıkıyor. Ayrıca Akdeniz ve Yunan mutfağının lezzetlerine de burada rastlamanız mümkün.

Taze Balıklar ve Deniz Ürünleri

Balıkçı tekneleri ile sahillerini süsleyen Foça’da, yenmeden dönülürse küskün kalınacak bir ürün de balıktır.

Doğal yollarla, doğal ortamında beslenerek yetişen balıklar, Foça’nın serin sularında sizi bekliyor. Levrek, çinekop, barbun, mezgit, kefal, orkinos, kupez, sinarit, çipura ve kırlangıç balıkları ile hazırlanan ızgara ve kızartma seçeneklerinin dışında, Foça mutfağında bolca deniz mahsulüne de ulaşabilirsiniz. Özellikle midye, kalamar ve ıstakoz yerli ve yabancı turistlerin denemekten keyif aldığı seçeneklerdir.

Ispanaklı Boyoz

İzmir’in, Türkiye’ye yayılan lezzetlerinden olan boyoz, Foça’nın meşhur lezzetleri arasında yer alıyor. Kültür mirası denilebilecek olan boyoz, Foça’da ıspanaklı hali ile ün salmış durumda.

Foça’da Köy Kahvaltısı

Her ne kadar İzmir’in meşhur otları ve boyozlarının yer aldığı “sıradan” bir serpem kahvaltı gibi kulağa gelse de, siz Foça’nın manzarası ve ılıman sabahlarında bir köy kahvaltısı yapmadan tatilinizi bitirmeyin.