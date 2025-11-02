Seçim gündeminde yeni bir araştırma dikkat çekti. GENAR Araştırma tarafından yayımlanan son “Bu pazar seçim olsa anketi”, Türkiye’deki siyasi dengelere dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre AK Parti yüzde 33,7, CHP yüzde 31,8 oy oranına sahip. İki büyük parti arasındaki fark yalnızca 1,9 puan olarak ölçüldü.

Gündemde yakın bir seçim bulunmasa da araştırma şirketleri kamuoyu nabzını tutmaya devam ediyor. ORC ve GENAR’ın son paylaşımları, seçmen eğilimlerinde son altı ayda ciddi bir değişim olmadığını gösteriyor.

GENAR verilerine göre partilerin oy oranları

GENAR’ın 2200 kişiyle yaptığı ankette partilerin son oy dağılımı şu şekilde:

AK Parti: %33,7

CHP: %31,8

DEM Parti: %9,4

MHP: %8,4

İYİ Parti: %4,5

Zafer Partisi: %3,7

Yeniden Refah Partisi: %2,8

Anahtar Parti: %2,1

TİP: %1,3

Saadet Partisi: %1,1

Diğer partiler: %1,2

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, araştırmanın son altı aydır benzer sonuçlar verdiğini, siyasi dengelerde köklü bir değişim gözlenmediğini belirtti.

“Ekonomide iyileşme 5 puan kazandırabilir”

Aktaş’ın değerlendirmesine göre, Türkiye’nin en önemli sorunu hâlâ ekonomi. Yüksek ekonomik kaygılara rağmen AK Parti’nin birinciliğini koruması, olası bir ekonomik iyileşmenin Cumhur İttifakı’na en az 5 puan kazandırabileceği şeklinde yorumlanıyor.

MHP ve DEM Parti mevcut konumlarını korurken, diğer partilerin oy oranlarının seçim sürecinde değişebileceği öngörülüyor.

CHP’de oy kaybının nedeni ne?

Bir dönem yüzde 35 bandına kadar çıkan CHP oy oranının düşme nedenini değerlendiren Aktaş, partinin son dönemde miting ve yargı süreçlerine odaklanarak ekonomi ve dış politika gibi temel konularda geri planda kaldığını belirtti. Bu durumun partiyi “siyasetin rasyonel gündeminden uzaklaştırdığını” ifade etti.

“Terörsüz Türkiye” sürecine artan destek

Anketin dikkat çeken diğer bölümü, “Terörsüz Türkiye” sürecine verilen toplumsal desteğe ilişkin veriler oldu. GENAR’ın raporuna göre, süreci destekleyenlerin oranı %69,7, desteklemeyenlerin oranı %20,7, fikri olmayanların oranı ise %9,6.

Partilere göre destek dağılımı şu şekilde:

AK Parti seçmeninin %89,9’u ,

MHP seçmeninin %81,9'u ,

DEM Parti seçmeninin %79,9’u ,

CHP seçmeninin %56,8’i ,

İYİ Parti seçmeninin %37,5’i sürece destek veriyor.

Bu veriler, sürecin ideolojik değil, “milli bir mesele” olarak algılandığını ve partiler üstü bir toplumsal uzlaşı oluştuğunu ortaya koyuyor.