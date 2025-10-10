Koordinatörlüğünü EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Mete Çubukçu'nun üstlendiği 'GCC-SYNERGY' projesi, İzmir'in karbon nötr hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor. Dijital çözümler ve toplumsal katılım aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmaya ivme kazandırmayı hedefliyor.

Proje ekibini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 'Üniversite olarak sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojiler konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Avrupa Birliği tarafından desteklenen GCC-SYNERGY projesi, dijital çözümler ve toplumsal katılım ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir örnek teşkil edecek. Projede görev alan Doç. Dr. Mete Çubukçu hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mete Çubukçu, 'Şehirler, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın 2050 yılına kadar iklim nötr hedefinde kritik bir rol üstleniyor. Enerji tüketiminin ve karbon salımının büyük kısmı şehirlerde gerçekleşiyor. Bu noktada İzmir'in, AB İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu çerçevesinde 2030 yılına kadar iklim-nötr kent olma hedefiyle yürüttüğü dönüşüm oldukça değerli. GCC-SYNERGY projesi, İzmir'in elektrik enerjisi verimliliği ve yenilenebilir enerjiye geçiş taahhüdüyle birebir örtüşüyor. Proje kapsamında, farklı sektörlerden seçilen pilot tüketicilerin elektrik tüketimi izlenerek analiz edilecek, bu verilere dayalı olarak dijital bir platform aracılığıyla yenilikçi çözümler sunulacak. Geliştirilecek platform sayesinde hem bireysel hem kurumsal kullanıcıların enerji tüketimlerini optimize etmeleri ve karbon ayak izlerini azaltmaları hedefleniyor. Ayrıca vatandaş katılımını artırmak amacıyla bilgiye erişim, eğitim, fikir alışverişi ve ortak karar alma gibi süreçleri kapsayan dijital bir rehber platform da oluşturulacak. Bu çalışmalar, sadece İzmir için değil, iklim eylemi konusunda kararlı tüm şehirler için örnek teşkil edecek' diye konuştu.

Projede; EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Mete Çubukçu, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sarptaş, Dr. Fırat Salmanoğlu, Araş. Gör. Harun Gümüş ile Ege Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Mücahid Candan görev alıyor.

