Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin son oyunu GTA 6 için geçtiğimiz yılın sonlarında heyecan verici bir tanıtım fragmanı yayınladı. Fragman, oyunun piyasaya sürülmeden önce büyük bir ilgiyle karşılandı ve şimdiye kadar birçok rekor kırdı.
Fragmanın rekor kıran başarısı
- GTA 6 fragmanı, YouTube üzerinde 200 milyon izlenmeyi aşarak büyük bir başarı elde etti.
- Bu, oyun fragmanlarının en kısa sürede ulaştığı en yüksek izlenme sayısı olarak kayıtlara geçti.
- Özellikle ilk 24 saat içinde en çok izlenen oyun tanıtım fragmanı rekorunu da kırmıştı.
Oyunun özellikleri neler?
- GTA 6, Lucia ve Jason adlı karakterler etrafında şekillenecek.
- Vice City gibi tanıdık bir mekânda geçecek olan oyun, yenilenmiş grafikleri ve gelişmiş yapay zeka desteği ile dikkat çekiyor.
- Oyun severler, GTA 6'dan beklenen gerçekçilik ve oynanabilirlik konularında büyük umutlar taşıyor.
En hızlı büyüyen oyun videosu!
- GTA 6 fragmanı, şu anki en çok izlenen oyun fragmanlarından biri olarak dikkat çekiyor.
- Minecraft'ın ilk videosunun izlenme sayısını geride bırakarak, 2011'den beri en hızlı büyüyen oyun videosu unvanını elinde tutuyor.
Beklentiler büyük
- Oyunseverler ve endüstri uzmanları, GTA 6'nın piyasaya çıkışıyla birlikte büyük bir çıkış yapmasını bekliyor.
- Rockstar Games'in oyunun teknik detayları ve hikaye unsurları hakkında daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.
Editör: Simge Akbulut