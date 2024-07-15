Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin son oyunu GTA 6 için geçtiğimiz yılın sonlarında heyecan verici bir tanıtım fragmanı yayınladı. Fragman, oyunun piyasaya sürülmeden önce büyük bir ilgiyle karşılandı ve şimdiye kadar birçok rekor kırdı.

Fragmanın rekor kıran başarısı

GTA 6 fragmanı, YouTube üzerinde 200 milyon izlenmeyi aşarak büyük bir başarı elde etti.

Bu, oyun fragmanlarının en kısa sürede ulaştığı en yüksek izlenme sayısı olarak kayıtlara geçti.

Özellikle ilk 24 saat içinde en çok izlenen oyun tanıtım fragmanı rekorunu da kırmıştı.

Oyunun özellikleri neler?

GTA 6, Lucia ve Jason adlı karakterler etrafında şekillenecek.

Vice City gibi tanıdık bir mekânda geçecek olan oyun, yenilenmiş grafikleri ve gelişmiş yapay zeka desteği ile dikkat çekiyor.

Oyun severler, GTA 6'dan beklenen gerçekçilik ve oynanabilirlik konularında büyük umutlar taşıyor.

En hızlı büyüyen oyun videosu!

GTA 6 fragmanı, şu anki en çok izlenen oyun fragmanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Minecraft'ın ilk videosunun izlenme sayısını geride bırakarak, 2011'den beri en hızlı büyüyen oyun videosu unvanını elinde tutuyor.

Beklentiler büyük

Oyunseverler ve endüstri uzmanları, GTA 6'nın piyasaya çıkışıyla birlikte büyük bir çıkış yapmasını bekliyor.

Rockstar Games'in oyunun teknik detayları ve hikaye unsurları hakkında daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.