Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin son oyunu GTA 6 için geçtiğimiz yılın sonlarında heyecan verici bir tanıtım fragmanı yayınladı. Fragman, oyunun piyasaya sürülmeden önce büyük bir ilgiyle karşılandı ve şimdiye kadar birçok rekor kırdı.

Fragmanın rekor kıran başarısı 

  • GTA 6 fragmanı, YouTube üzerinde 200 milyon izlenmeyi aşarak büyük bir başarı elde etti.
  • Bu, oyun fragmanlarının en kısa sürede ulaştığı en yüksek izlenme sayısı olarak kayıtlara geçti.
  • Özellikle ilk 24 saat içinde en çok izlenen oyun tanıtım fragmanı rekorunu da kırmıştı.

Oyunun özellikleri neler?

  • GTA 6, Lucia ve Jason adlı karakterler etrafında şekillenecek.
  • Vice City gibi tanıdık bir mekânda geçecek olan oyun, yenilenmiş grafikleri ve gelişmiş yapay zeka desteği ile dikkat çekiyor.
  • Oyun severler, GTA 6'dan beklenen gerçekçilik ve oynanabilirlik konularında büyük umutlar taşıyor.

En hızlı büyüyen oyun videosu! 

  • GTA 6 fragmanı, şu anki en çok izlenen oyun fragmanlarından biri olarak dikkat çekiyor.
  • Minecraft'ın ilk videosunun izlenme sayısını geride bırakarak, 2011'den beri en hızlı büyüyen oyun videosu unvanını elinde tutuyor.

Beklentiler büyük 

  • Oyunseverler ve endüstri uzmanları, GTA 6'nın piyasaya çıkışıyla birlikte büyük bir çıkış yapmasını bekliyor.
  • Rockstar Games'in oyunun teknik detayları ve hikaye unsurları hakkında daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.

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Editör: Simge Akbulut