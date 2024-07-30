Uzun süredir mücadele ettiği üçüncü ligden kurtulmak isteyen Karşıyaka’da taraftar ile yönetim arasına transfer girdi. Alınan oyuncular konusunda yeşil kırmızılı camiada tartışmalar devam ederken bu kez genç futbolcu Arda Gülmez'in gidişi taraftarı öfkelendirdi. Keçiörengücü'ne giden giden başarılı futbolcu için taraftar adeta ateş püskürdü. 120 bin TL yetiştiricilik bedeli ile ayrılan 2005 doğumlu futbolcu altyapıdan yetişmişti. Taraftarlar konu ile ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"3 sezon önce, şehrimizin güzide yetiştirici kulübü @pinargucusk altyapısından kulübümüze kazandırılan 2005 doğumlu kanat Arda Gülmez, tek bir hazırlık maçına çıkmadan futbol şube başkanı tarafından çeşitli bahanelerle gönderildi.

Yaklaşık 1,5 senedir A takım kadrosunda bulunan Arda Gülmez, 120 bin lira yetiştiricilik bedeli ödenerek 1. Lig takımlarından Keçiörenspor'e imza attı.

Önce yüzüne bakmadığınız için 1. Lig takımlarından Çorum FK'ya giden Batuhan Kuru faciası ardından Arda Gülmez fiyaskosu, Karşıyaka Spor Kulübünün geleceği olan çocuklara sahip çıkmak yerine üvey evlat muamelesi yapan basiretsiz futbol şube başkanı G.Ş'ye saygı ve sevgilerimizi en içten dileklerle gönderiyoruz. “