Venedik Belediyesi, şehirdeki kalabalığı azaltmak ve yerel halka daha yaşanabilir bir ortam sunmak amacıyla başlattığı giriş ücreti projesi kapsamında 25 Nisan-14 Temmuz tarihleri arasında yoğun dönemler için belirlenen 29 günde kente günübirlik girişleri ücrete bağladı.

Belirli saatlerde girişler 5 euro

Giriş ücreti, belirlenen tarihlerde saat 08.30-16.00 arasında Venedik'e gelen ancak burada konaklamayan ziyaretçilerden alındı. 5 euro’luk ücretten, 14 yaş altındaki çocuklar, bölge sakinleri, kentte çalışanlar ve eğitim görenler gibi belirli kategoriler muaf tutuldu. Bu dönemde, ücretten muaf olanlar dışında yaklaşık 440 bin kişi kente günübirlik giriş yaptı ve toplamda 2.2 milyon euro gelir elde edildi.

Ücret projesi tartışma yarattı

Ücretten muaf grupların bir platform üzerinden kayıt yaptırmak ve kentteki kontrol noktalarında belge sunmak zorunda kalması, işleyişle ilgili karmaşıklığa ve tepkilere neden oldu. Uygulamanın özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal ettiğini savunanlar da oldu. Kent sakinlerinin kurduğu bazı dernekler, giriş ücretinin Venedik’i bir eğlence parkına dönüştürdüğünü ve esas sorunları çözmekten uzak olduğunu belirterek uygulamaya karşı çıktı.

Belediye Başkanı'nın açıklamaları

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, "Giriş ücretinin amacı şehri sakinler, burada çalışanlar, öğrenciler ve turistler için yaşanabilir kılmak" derken, basındaki haberlere göre deneme döneminde turist sayısı açısından bir fark yaratmadı. Il Post, uygulamanın turistlerden kaynaklanan kalabalığın azaltılması açısından ne gibi avantajlar getirebileceğinin belli olmadığını yazdı ve verilerin, ödemenin öngörülmediği diğer dönemlere benzer seviyede yüksek bir turist akışını doğruladığını belirtti.

"Adım adım aşmaya çalışacağız"

Günübirlik ziyaretçilerden alınan ücretin ne şekilde harcanacağı da sorgulanıyor. Belediye, kent halkına vergi kolaylıkları, kitlesel turizmin etkisini azaltacak kentsel yatırımlar gibi vaatlerde bulunsa da henüz bu konuda net bir proje yok. Belediye Başkanı Brugnaro, deneme aşamasında karşılaştıkları bazı zorlukları kabul ederek, "Bunları adım adım aşmaya çalışacağız" dedi.