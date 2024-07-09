Kripto ve ekonomi tutkunlarını buluşturan ICRYPEX Seminerlerinin altıncısı Bursa’da gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Ekonomi ve Kripto Seminerleriyle adından sıkça söz ettiren Türkiye’nin öncü kripto borsalarından ICRYPEX, Türkiye’nin her yerinde hayata geçirdiği seminerlerinin altıncısını Bursa’da gerçekleştirdi.

Finansal okuryazarlığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen ICRYPEX Kripto ve Ekonomi Seminerlerinde alanında uzman isimler bir araya geldi.

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile alanında uzman isimler Ali Perşembe, Selçuk Geçer, Barış Soydan ve Berk Koçak’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde kripto para dünyası, blok zinciri, dijital varlıklar ve ekonomideki gelişmelerin yanı sıra altın, dolar, gümüş ve öne çıkan kripto projeleri ele alındı. Diğer seminerlerde olduğu gibi altıncısı Bursa’da gerçekleşen ICRYPEX Kripto ve Ekonomi Semineri kripto ve ekonomi tutkunlarından büyük ilgi gördü.