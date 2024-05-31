Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), ‘Çocuk Oyunları Şenliği' düzenlendi. Bu yıl ilk kez düzenlenen şenlik programına Buca ve çevre ilçelerde öğrenim gören okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki yaklaşık 150 öğrenci katılırken; etkinlikte anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına da imza atıldı. Kurulan stantlardan kendileri için hazırlanan hediyeleri alabilmek için kitap bağışında bulunan çocuklar, köy okullarına gönderilmek üzere yaklaşık 500 kitap toplanmasını sağladılar.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Çocuk Oyunları Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. DEÜ’nün Buca Yerleşkesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEÇEM), Buca Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü iş birliğiyle gerçekleşen şenlik programına; Buca ve çevre ilçelerde öğrenim gören okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki yaklaşık 150 öğrenci, öğretmenler, veliler, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile DEÜ’lü öğrenciler katıldılar.

KÖY OKULLARI İÇİN KİTAP BAĞIŞLADILAR

Şenlik programında birbirinden eğlenceli etkinlikler, masa oyunları, geleneksel oyunlar, yüz boyama, dans ve atölye çalışmaları ile öğrenciler unutulmaz anlar yaşarken, DEÜ’nün uluslararası öğrencileri de ülkelerinin geleneksel oyunlarını çocuklara tanıttı. Farklı ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı bulan çocuklar, kurulan stantlardan kendileri için hazırlanan hediyeleri alabilmek için kitap bağışında bulundu. Toplanan kitapların köy okullarındaki öğrencilere gönderileceği şenlik programı kapsamında yaklaşık 500 kitap toplandı.

EĞLENİRKEN ÖĞRENDİLER

Etkinliği değerlendiren DEÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Güzin Özyılmaz, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kültürel farkındalığını artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek için büyük fırsat sunduğunu kaydetti. Özyılmaz, “Örneğin toplanan kitapların köy okullarındaki çocuklara ulaştırılacak olması, şenliğimizin en anlamlı yönlerinden biriydi. Öte yandan şenlik boyunca öğrenciler, farklı ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı buldu. Çocukların eğlenerek öğrendiği, kitap bağışıyla anlam kazanan bu güzel organizasyon, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin topluma katkı misyonunun güzel bir yansımasıydı. Etkinliğimiz tüm katılımcılara kültürel zenginliklerin ve eğitimin önemini bir kez daha hatırlattı. Programın düzenlenmesinde emeği geçen DEÜ Rektörlüğümüz başta olmak üzere tüm fakülte ve birimlerimize, hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.