Borsa İstanbul (BIST), 2024 yılının ilk yarısında tarihi bir yükselişe sahne oldu. BIST 100 endeksi, yüzde 42,54'lük artışla dünyada en çok değer kazanan borsa olurken, Borsa'nın en değerli 10 şirketinin toplam piyasa değeri 4 trilyon TL'yi aştı.

Bankalar zirvede, Koç Holding liderliğini korudu

BIST'in en değerli 10 şirketi arasında bankalar ağırlığını hissettirdi. Garanti BBVA, İş Bankası ve Akbank gibi dev bankalar, piyasa değerlerini önemli ölçüde artırarak listede üst sıralara yerleşti. Geçen yıl listede olmayan Yapı Kredi Bankası ise bu yıl listeye girmeyi başardı.

Koç Holding, 2023 yılının sonunda olduğu gibi 2024 yılının ilk yarısında da liderliğini korudu. Piyasa değerini %59,94 artıran şirket, 575 milyar TL'yi aşan piyasa değeriyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Türk Hava Yolları ve Tüpraş geriledi

2023 yılını ikinci sırada tamamlayan Türk Hava Yolları, piyasa değerini artırmasına rağmen üçüncü sıraya geriledi. Benzer şekilde, Tüpraş da değerini artırsa da sekizinci sıraya düştü.

Garanti BBVA yükselişte

Garanti BBVA, piyasa değerini %92,63 artırarak 472 milyar TL'ye ulaştı ve listede ikinci sıraya yükseldi. İş Bankası da piyasa değerini %69,62 artırarak dördüncü sıraya yerleşti.

Sektörlere göre performans

Yılın ilk yarısında sigortacılık, iletişim ve bankacılık sektörleri ön plana çıktı. Bilişim, gıda-içecek ve holding sektörleri de BIST 100'ün üzerinde performans gösterdi. En çok kazandıran sektör ise %98'lik artışla sigortacılık oldu.

BIST 100 hisseleri karlı çıktı

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i değer kazanırken, sadece 22'si değer kaybetti. En çok yükselen hisseler arasında Tav Havalimanları, Mavi Giyim ve Ülker yer aldı.