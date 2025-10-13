Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize, Artvin, Batman çevreleri ve Siirt’in kuzeyi ile Trabzon’un iç kesimlerinde yağışlar etkili olacak.

Yağmur ve kar karışık geliyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini ve bölgesel olarak ciddi soğuk havanın etkili olacağını açıkladı.

16 il için sarı kodlu uyarı

MGM, olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Uyarı verilen iller şöyle:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Muş, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat.

Dikkat edilmesi gerekenler

• Kuvvetli yağış: Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan gibi risklere karşı tedbirli olunmalı.

• Kuvvetli rüzgâr: Özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgâra bağlı olumsuzluklara karşı önlem alınmalı.

MGM, vatandaşları özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağış ve kuvvetli rüzgâr konusunda uyarıyor, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor.