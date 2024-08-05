Satış Verileri ve Artış Oranları

Klima satışları: Temmuz ayında klima satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında artış gösterdi.

Temmuz ayında klima satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında artış gösterdi. Vantilatör ve sortatif soğutucular: Vantilatör satışları: %55 oranında artış. Portatif soğutucu satışları: %130 oranında artış.



Mayıs-Temmuz dönemi satışları

Genel satış performansı: Klima satışlarında adet bazında %83 büyüme. Vantilatör satışlarında %55 artış. Portatif soğutucu satışlarında %130 artış.



Küresel ısınmanın etkileri

Bu veriler, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin günlük yaşam üzerindeki etkilerini açıkça gözler önüne seriyor. Artan hava sıcaklıkları, serinletici ürünlere olan talebin arttığını ve tüketicilerin bu ürünlere olan ihtiyaçlarının giderek arttığını gösteriyor.